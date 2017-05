Inauguraron obras en las escuelas "Paul Harris" y "Melvin Jones"

Ayer a la mañana, el intendente Luis Castellano y el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Fascendini, llevaron a cabo una cargada agenda de actividades que incluyó tres temas trascendentales para Rafaela: educación, seguridad y agua potable.En cuanto a lo relativo a educación, las actividades contaron con la presencia de la titular de la cartera, Claudia Balagué, quien encabezó la inauguración del comedor de la escuela Nº 1136 "Paul Harris".También asistieron la delegada de la Región III de Educación, Carolina Pelegry; el secretario de Educación de la municipalidad de Rafaela, Jerónimo Rubino; directivos, docentes, alumnos e integrantes de la comunidad educativa.Balagué indicó que “es una enorme alegría poder dar respuesta a una obra muy esperada y seguir avanzando como institución educativa para recuperar los otros espacios áulicos que necesita la escuela. Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura escolar porque es muy importante lo que pasa adentro de las aulas y de los comedores”, dijo.La ministra sostuvo que “estamos llevando adelante una inversión importantísima en infraestructura escolar en la provincia de Santa Fe. Se invertirán más de 1800 millones de pesos para atender todas las necesidades educativas de nuevas escuelas, entre refacciones y ampliaciones”.La obra consistió en la reparación de un aula que anteriormente se usaba para el área de tecnología y que ahora será utilizada como comedor escolar. En los trabajos se invirtieron $ 299.282 correspondientes al Fondo de Necesidades Educativas Especiales (FANI) del Ministerio de Educación provincial.La institución cuenta con 343 alumnos en el nivel primario y 56 en el nivel inicial. El servicio de comedor escolar brinda el almuerzo a 280 chicos y sirve diariamente unas 400 copas de leche.La directora de la escuela “Paul Harris”, Graciela Blaser, destacó que una institución se construye a partir de los sueños de sus integrantes. “Por eso, el motivo que nos congrega hoy es la celebración de un sueño hecho realidad. Inaugurar este comedor supone de alguna manera alcanzar una meta, culminar algo que se plasma en resultados tangibles”, dijo.“Nos encontramos celebrando una obra que ha supuesto tiempo, gestión, esfuerzo, pero que por fin podemos habitar. La transformación de dos aulas de artística y tecnología en comedor, economato y cocina era necesaria para brindar un mejor servicio alimentario a nuestros alumnos y que los asistentes puedan desempeñar su tarea con más comodidad, higiene y seguridad. Ahora solo resta gestionar los espacios cedidos, lo que nos involucrará en un nuevo sueño colectivo”, concluyó.En la oportunidad tuvo desarrollo el acto de inauguración de las obras de refacción del SUM de la Escuela Especial Nº 2.027 "Melvin Jones" que había sufrido graves daños con la fuerte tormenta del 1 de enero. Estuvieron presentes en la ceremonia, la ministra de Educación, Claudia Balagué; el secretario de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Jerónimo Rubino; el senador departamental Alcides Calvo; el diputado provincial Oscar Martínez; y la directora de la institución Educativa, Paula Culzoni. También participaron la comunidad educativa, representantes de la Regional III de Educación y funcionarios provinciales, municipales y concejales.Antes de comenzar el acto se realizó el corte de cintas correspondiente para dejar inauguradas de forma oficial las refacciones. Cuando el Intendente tomó la palabra aclaró que después del primer día del año y el temporal, aún continúa el proceso de reconstrucción de Rafaela. "Hoy justamente, empezamos a cercar el mástil central de la ciudad porque fue uno de los hechos simbólicos que nos tiró abajo ese viento de más de 140 kilómetros por hora. Más de 400 árboles caídos y plazas, calles y espacios públicos devastados". Para la educación "fue muy simbólico la voladura del techo de la escuela Melvin Jones con otros 120 techos volados de distintas casas. Pero el techo de este SUM fue el símbolo del daño a una escuela que tiene una historia muy particular en barrio Ilolay. Era el SUM, la escuela y como lo fue en el 2016 la Escuela Eva Perón. Dos símbolos muy fuertes a los cuales el viento, el cambio climático, nos había llevado parte de esa historia. Y como lo que no mata fortalece, ahí empezamos a trabajar y como nos gusta hacerlo: entre todos para levantar la mirada y pensar para adelante". El resultado de ese fortalecimiento es el SUM, "un lugar que todavía no está terminado pero en condiciones para que los chicos y todo el personal de la comunidad educativa puedan hacer los actos, compartir en invierno momentos y eso es parte de la construcción social educativa". "Como el golpe no fue solamente a las escuelas sino a la educación de la ciudad, nosotros queremos mirar para adelante. Desde el área de Educación y Planificación Urbana tenemos definidos dos proyectos para elevar al Concejo Municipal que nos permitirá construir dos escuelas, una en el sector norte y otra en el sur de la ciudad", anunció."La educación es lo único que nos salva, lo único que nos sostiene y nos va a llevar siempre a pensar que el futuro está en una comunidad educativa que crezca bien y sana. A partir de esto, tendremos que gestionar conjuntamente entre el gobierno de la provincia y el municipal ante el gobierno nacional para que esos terrenos tengan la posibilidad de albergar a las dos escuelas para Rafaela".El Vicegobernador elogió el hecho de que el Intendente se preocupe para avanzar en dos nuevas escuelas y "seguramente lo trabajaremos en conjunto porque el Gobernador no se rehusará a seguir trabajando y apostando a la educación. No hay un mejor lugar para los chicos que estar en las escuelas. Cuanto más escolaridad tengamos, más posibilidades habrá para lograr una sociedad mejor".Paula Culzoni, a su turno, recordó: "Cuando sonó la alarma del SUM el 1 de enero a la madrugada, nunca imaginé el panorama que iba a encontrar. A partir de ese mismo día, se empezaron todas las acciones para intentar reconstruir este espacio que hoy se ve". Un problema de todos y la solución está también en todos.