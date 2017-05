Ruta 70: La Provincia apuesta a un corredor vial activo y responsable

Luego de que autoridades del Corredor Vial Nº 9 pusieran en duda la renovación del contrato que otorga la concesión de las rutas provinciales 6 y 70, el titular de la cartera de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo, expresó ayer que “apuesta a la continuación de esta asociación de municipios y comunas”, y solicitó a dichos referentes que “acepten el desafío de convertirse en una verdadera empresa prestadora de servicios viales a los usuarios de todo el corredor".

Como ejemplo a seguir, el funcionario mencionó a los otros dos consorcios viales que existen en la provincia. Los mismos -conformados incluso por localidades más pequeñas- se expanden; compran maquinaria, hacen ingeniería y ejecutan obras con fondos propios. “Al igual que con los otros dos consorcios, esta Unidad Ejecutora tiene todo el apoyo del gobierno provincial para la realización de obras, porque la 70 es una de las rutas clave de la Provincia que une la capital con el centro oeste, con ciudades como Esperanza y Rafaela”, explicó Seghezzo.

En Santa Fe existen 3 consorcios viales conformados luego de la Ley provincial Nº 11.204, donde asociaciones de municipios y comunas se presentaron en ese momento ante Vialidad Provincial con el interés de trabajar y de contratar personal local para realizar las tareas: el Corredor Vial N° 6, a cargo de la Ruta Provincial N° 14; el Corredor Vial N° 4, que regentea la Ruta Provincial N° 18, y el Corredor Vial N° 9, que tiene bajo su órbita la administración de las rutas 6 y 70.

Con respecto a la continuidad de los corredores viales, la gerente del Corredor Vial N° 4, Susana Sebastiani, manifestó: “Consideramos necesario la continuidad del sistema por tratarse de un modelo de gestión asociativo, pionero en la región, que tiene como objetivo principal mantener y mejorar el estado de transitabilidad de la calzada y brindar seguridad y servicios al usuario de la ruta y sus accesos”, y dijo que el mismo es “justo y equitativo”.

Por su parte, el gerente del Corredor Vial N°6, Martín Orso, coincidió en lo efectivo del sistema. “Es conveniente desde el momento que las localidades que participan toman un rol protagónico para brindar una ruta en buenas condiciones a los ciudadanos de estos pueblos y demás usuarios”, reveló y agregó: “El corredor es fuente de trabajo directo e indirecto para los habitantes de estas localidades”.



LAS DOS CARAS DE

UNA MISMA MONEDA

Las dos Unidades Ejecutoras del sur provincial han sabido aprovechar las oportunidades y en la actualidad cuentan con obradores, maquinaria propia y hasta una planta de elaboración de asfalto y emulsiones. Además invierten fondos propios para ejecutar obras muy importantes que mejoran la transitabilidad de dichas regiones.

En este sentido, el funcionario provincial reflexionó: “Creo que contar con equipamiento propio ha sido determinante para la eficiencia de estos corredores, que han sabido equiparse y desarrollaron un sistema de gestión técnico administrativo de verdaderas empresas prestadoras de servicios viales". En este sentido, resulta evidente que cobrar el peaje, y solo subcontratar la totalidad de las obras y tareas a realizar en la ruta, no ha sido una formula sustentable.

Asimismo, el 9 de agosto caduca el contrato de concesión de las rutas 70 y 6. “Sostenemos que la asociación de municipios y comunas es una idea virtuosa. Son estados locales que trabajan en forma conjunta para brindar servicios a las rutas que los atraviesan, invirtiendo y generando empleo local, una asociación que no tienen fines de lucro sino el bien de la comunidad", opinó Seghezzo y acotó: "Desde el gobierno provincial estamos dispuestos a brindar apoyo a la Unidad Ejecutora N° 9, pero es evidente que los miembros deben definir su vocación y organizarse de una manera más eficiente”. Y en el mismo sentido acotó "no podemos soslayar a los empleados que en su momento contrató el Corredor Vial 9, son 80 familias que tienen atado su futuro a la resolución que tomen los administradores del Corredor, y en este sentido reflexionar si los otros dos corredores viales han logrado sinergia, trabajo, crecimiento, porqué no podemos esperar lo mismo de esta Unidad Ejecutora”.

Cabe destacar que la Unidad Ejecutora del Corredor Vial N° 9 está conformada por la sociedad de las localidades de Rafaela (24% de las acciones), Vila (4%), Esperanza (24%), Coronel Fraga (4%), Franck (16%), San Antonio (4%), Humboldt (16%), Castellanos (4%) y Roca (4%).