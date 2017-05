Al menos 19 muertos y 50 heridos tras explosiones en un concierto de Manchester

FOTO AFP-NA INTERROGANTES. Por ahora no hay certezas sobre lo que ocurrió en la noche de Manchester.

MANCHESTER, 23 (AFP-NA). - Al menos 19 personas murieron y 50 resultaron heridas este lunes por la noche en un atentado en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en la ciudad británica de Manchester, informó la policía. "Hasta ahora se confirmaron 19 muertos, y unos 50 heridos", anunció la policía de Manchester en un comunicado, precisando que consideraban el hecho "un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario".El comunicado precisó que la policía recibió el aviso de una explosión en el recinto con capacidad para 21.000 personas hacia las 22:35 (21:35 GMT). La artista estadounidense tiene un gran tirón entre los adolescentes, y el público que asistió al concierto, a juzgar por los primeros testimonios, no superaba, en su mayoría, los 20 años."Es tan triste, estaba lleno de muchachas jóvenes hermosas, de muchachos, familias", explicó a Sky News Jenny Brewster, que había acompañado a su hija a su primer concierto. Poco antes de las 23:00 locales (22:00 GMT), empezaron a circular en las redes sociales noticias de dos explosiones en el pabellón británico, al término del concierto de la estadounidense.Un portavoz de la cantante dijo a la BBC que se encontraba bien. A falta de la reacción de la primera ministra Theresa May, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, lamentó "el terrible incidente en Manchester". "Mis pensamientos están con todos los afectados y con nuestros eficientes servicios de emergencia", escribió Corbyn en la red social Twitter. Las imágenes de televisión mostraban a la policía y a los servicios de emergencia llegando en grandes números al pabellón, mientras que el servicio ferroviario en la vecina estación de Manchester Victoria se detuvo, y los pasajeros fueron evacuados."UNA EXPLOSIONY UN DESTELLO""Yo y mi hermana, junto a muchos otros, estábamos viendo a Ariana Grande actuar en el Manchester Arena, y estábamos saliendo del pabellón a alrededor de las 10:40-10:45 pm cuando se oyó una gran explosión y todos tratamos de huir del pabellón", explicó un espectador, Majid Khan, de 22 años. "Todo el mundo en el lado del pabellón en el que se oyó la explosión vinieron de repente corriendo hacia nosotros", añadió.Otra espectadora, Isabel Hodgins, dijo a Sky News que "olía a quemado, había mucho humo cuando salimos". "Estamos aterrorizadas, tuvimos suerte de salir sanas y salvas", añadió. Jade Baynes, de 18 años, explicó que la policía le ordenó que saliera corriendo del lugar. "Hubo un fuerte estruendo y un destello, y todo el mundo salió corriendo"."Ariana Grande acababa de retirarse tras el telón y habían encendido las luces cuando hubo esa gran explosión y una nube de humo. Vi a cinco personas ensangrentadas", dijo al diario The Guardian un joven de Sheffield (norte de Inglaterra).La empresa ferroviaria National Rail anunció en un comunicado: "los servicios de emergencia se ocupan de un incidente en el Manchester Arena. Como Manchester Victoria está cerca del pabellón, la estación fue evacuada y todas las líneas cerradas".El grado de amenaza de atentados en el Reino Unido es "severo", el segundo más alto en la escala de las autoridades, y significa que es altamente probable que haya atentados. El primer grado es el de "crítico", que se activa en caso de amenaza inminente.El último atentado que sufrió el Reino Unido se produjo en marzo, cuando un hombre embistió con su coche a los transeúntes que paseaban cerca del Parlamento, antes de matar a un policía que custodiaba el edificio, dejando en total seis muertos, además del agresor, que fue finalmente abatido.