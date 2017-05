Atlético ante Belgrano: con día, hora y árbitro

ya dio vuelta de página y dejó atrás la derrota del sábado ante Lanús. Ayer por la mañana regresó a los trabajos con la cabeza puesta en el encuentro ante Belgrano por la fecha 26, que ya tiene día, hora y árbitro confirmado.La ‘Crema’ y el ‘Pirata’ jugarán el próximo domingo en el Monumental de barrio Alberdi, desde lascon arbitraje dePara dicho cotejo el DT Juan Manuel Llop no podrá contar con Kevin Itabel, expulsado ante el ‘Granate’ ni tampoco tendrá a Gastón Campi y Mathías Abero, ambos suspendidos un encuentro por límite de amonestaciones.Belgrano, próximo rival de Atlético, jugará este miércoles ante Estudiantes de Caseros, por los 32avos de la Copa Argentina. Dicho juego se disputará en cancha de Unión de Santa Fe, a las 15.40 hs, y a puertas cerradas. Sebastián Méndez, DT del “Pirata”, confirmó ayer los 18 que estarán viajando y entre ellos no aparece Lucas Aveldaño, pero si lo está Sebastián Méndez.La delegación estará compuesta por: Acosta, Montoya, Quiroga, Barbieri, Suárez, Attis, Alvarez Suárez, Espindola López, Márquez, Alaniz, Aquino, Melano, Velázquez, Lertora, Luna, Saravia, Romero y Lema (aún tiene una fecha de suspensión en el torneo local).La siguiente es la programación de la fecha 26 de Primera División, cuyos encuentros todavía no han sido confirmados en su totalidad.19.00 hs Aldosivi-Independiente (Néstor Pitana).14.00 hs Colón-Gimnasia (Andrés Merlos), 16.00 hs Newell's-Olimpo (Jorge Baliño), 16.15 hs Banfield-Temperley (Fernando Epinoza), 19.00 hs Huracán-Boca (Darío Herrera), 20.15 hs Racing-San Lorenzo (Patricio Loustau), 19.30 hs San Martín-Sarmiento (Facundo Tello).14.00 hs Arsenal-Lanús (Juan Pablo Pompei), 16.15 Defensa y Justicia-Tigre (Germán Delfino), 18.30 Atlético de Rafaela-Belgrano (Ariel Penel), 17.00 Talleres-Atlético Tucumán (Diego Abal), 18.15 River-Rosario Central (Fernando Rapallini), 20.45 Patronato-Godoy Cruz (Federico Beligoy).19.00 Estudiantes-Unión (Silvio Trucco), 21.15 Vélez-Quilmes (Fernando Echenique).