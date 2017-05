Dictan prisión preventiva a la madre y al padrastro

Una joven de 18 años cuyas iniciales son LAF -procediente de Hersilia- y su pareja, un hombre de 22 cuyas iniciales son EEL -procedente de Reconquista-, quedaron detenidos con prisión preventiva en el marco de la investigación por la tentativa de homicidio de un niño de menos de dos años ocurrida en zona rural de Hersilia -departamento San Cristóbal-.Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Tallarico, a raíz del pedido hecho por la fiscal Favia Burella en la audiencia de medidas cautelares realizada ayer por la tarde en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal.Cabe recordar que los dos detenidos ya habían sido imputados por la fiscal Burella en una audiencia llevada a cabo el pasado sábado. En esa oportunidad, la funcionaria del MPA le atribuyó a los dos detenidos la coautoría del delito de tentativa de homicidio. Además, para la mujer, la atribución fue agravada por el vínculo, en tanto que es la madre biológica del niño.Durante la tarde del jueves 18 de mayo, el niño fue víctima de una feroz golpiza.Ocurrió dentro de la casa que habitaban en el establecimiento rural conocido como “El Matrero” ubicado en el campo en jurisdicción de la localidad de Hersilia.A raíz de la agresión, el menor fue trasladado en estado de inconsciencia al Samco de la ciudad de Ceres. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales debieron ordenar su derivación al Hospital de Niños "Orlando Alassia" de la ciudad de Santa Fe, donde permanece internado en terapia intensiva.De acuerdo a los informes médicos, la víctima evidenciaba traumatismos en diversas partes del cuerpo; cefalohematoma frontal derecho; edema cerebral; hematoma epidural parietal izquierdo y contusión pulmonar.De la investigación realizada por la fiscal Burella se desprende que el niño venía siendo golpeado cotidianamente por la mujer y su pareja.Las agresiones eran conjuntas e individuales, aprovechando la situación de indefensión del niño, no sólo por su condición de infante sino por la ausencia de terceros que podrían haber intervenido en su defensa. De hecho, la repetición en el tiempo de la acción lesiva de los dos detenidos contribuyó –conjuntamente con su responsabilidad por haber omitido el traslado del menor para que recibiera atención médica– a conformar un cuadro de riesgo de vida para el niño, informó la Oficina de Prensa y Difusión MPA.Según publicó en la víspera el portal LT10, Miguel Angel Ríos, el abuelo paterno del bebé de un año y nueve meses que fue golpeado, señaló a esa radio que le dijeron en el Hospital que el bebé se encontraba mejor, aunque "no estaba fuera de peligro, todavía está en terapia, pero estable".Además, comentó que ellos no habían visto ningún maltrato o situación para llegar a pensar por lo que vivía el bebé, solamente que "el chico lloraba mucho cuando volvía con la madre".