Juez Rafecas archivó las denuncias contra Carrió

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El juez federal Daniel Rafecas desestimó ayer finalmente las dos denuncias presentadas contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por presunto enriquecimiento ilícito. Una de ellas fue rechazada luego de que el denunciante admitiera ante la Justicia que había presentado la acusación contra la diputada nacional y fundadora de Cambiemos tras recibir dinero a cambio.La otra, elevada por el abogado Mariano Valdez, fue desestimada por considerar que se trataba de una copia de la primera, hecha por el hombre que reconoció haber cobrado 1.500 pesos. El pedido de archivo de las denuncias lo había hecho la semana pasada la fiscal federal Paloma Ochoa, tras la confesión de Saúl Enrique Paz: el albañil fue llevado ante la Justicia por la fuerza pública al rehusar la citación dispuesta por el juez Rafecas y, en su declaración, dijo que había cobrado 1.500 pesos por acceder a firmar el escrito de la denuncia, aunque no sabía el contenido. Según sostuvo este trabajador de la localidad de Derqui, Pilar, a presentar la denuncia fue llevado en automóvil por la persona que le prometió el dinero, a quien identificó como Alan González.La presentación apuntaba a una serie de viajes al exterior que había realizado la líder de la Coalición Cívica, los que -según Paz- serían inconsistentes con sus ingresos como diputada nacional. Por ello, Rafecas ordenó el archivo del expediente, pues consideró que las denuncias "no pueden ser consideradas como un instrumento legítimo", aunque dispuso extraer testimonios, es decir, enviar por sorteo a otro juzgado lo ocurrido para que se abra una investigación penal."Se ha demostrado que no responden a alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien, a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública", señaló el juez en su fallo. Y agregó que se encuentra ante "múltiples, alarmantes y graves circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas que -a criterio del suscripto- de ningún modo podrían habilitar una investigación penal como la que aquí se ha pretendido, si es que se procura mantener la altura ética de un proceso penal desde el mismo momento de su génesis"."Abrir una investigación penal (con lo que eso significa, esto es, la posibilidad de poner en peligro la tranquilidad, la imagen pública, la honorabilidad, la intimidad y demás derechos y garantías del justiciable), convertiría al Juez en un instrumento puesto al servicio de personas que actúan valiéndose de otros y que procuran fines ajenos –posiblemente de tipo mediático o político- a la administración de Justicia, que en ningún caso se puede tolerar", agregó.Tras conocer que el denunciante había reconocido el pago, Carrió había advertido la semana pasada que había una "operación política" en su contra de parte de "sectores de la Inteligencia" y el Poder Judicial. "Esto es un escándalo producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de Inteligencia y a altos rangos del Poder Judicial", sostuvo la diputada nacional, luego de la Justicia le informara de lo ocurrido.El pasado 13 de abril la Sala II de la Cámara Federal porteña había ordenado reabrir la causa contra Carrió, por lo que Rafecas citó por tercera vez a Paz para ratificar la denuncia que había presentado contra la diputada en noviembre de 2016. La otra acusación por enriquecimiento ilícito contra la chaqueña fue efectuada el 10 de marzo pasado por Valdez, luego de que la hecha por Paz fuera archivada.