Prueba del Citroën C4 Picasso

La segunda generación del Citroën C4 Picasso recibió un rediseño estético y sumó algunas novedades en cuanto equipamiento de confort y de seguridad. Este modelo, que se vende en Argentina en dos variantes con distintos motores, estuvo a prueba en Conduciendo.com con la opción naftera de 156 caballos de potencia.Equipa uno de los motores más probados del Grupo PSA, el THP (impulsor turbo) de 156 caballos de potencia asociado a una transmisión automática de seis marchas.Pensado para la familia, el C4 Picasso tiene una buena respuesta en el uso urbano. Se puede transitar por la ciudad cómodamente sin tener que preocuparse por el paso de marchas. En ruta no es de lo mejor en aceleración y velocidad pero está claro que el modelo no está desarrollado para ser un deportivo, sino para tener un agradable confort de marcha.En cuanto a consumo, el ciclo mixto ofreció poco más de seis litros cada 100 kilómetros. Con el tanque de 55 litros y un manejo moderado, se puede alcanzar hasta los 900 kilómetros de recorrido sin detenerse en una estación de servicio.En materia de seguridad, viene de serie con seis airbags, frenos ABS con EBD (distribución de la fuerza del frenado electrónicamente) y BAS (asistencia al frenado de emergencia), control de estabilidad y de tracción, asistencia al arranque en pendiente y ganchos ISOFIX. Además, suma sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámaras de visión 360° y el sistema Park Assist de estacionamiento automático. Lo único que incorporó con respecto a su antecesor es la alerta de fatiga para el conductor.El nivel de confort es de primera calidad. Cuenta con acceso sin llave, portón trasero de apertura y cierre eléctrico, tapizados de cuero y tela, sistema de audio Hi Fi con parlantes JBL y streaming, doble puerto USB, disco rígido interno, volante multifunción, sensores de lluvia y luminosidad, y techo panorámico fijo. Además, tiene masaje y regulación lumbar eléctrica en los asientos delanteros, un reposapiernas para el asiento del acompañante, y apoyacabezas relax para las cinco plazas. Esta variante agregó portón trasero de apertura automática sin manos (moviendo el pie bajo el paragolpes trasero). (Fuente: extracto de Conduciendo.com)