Messi ganó la Bota de Oro

En la última temporada de Pep Guardiola en el banco del Camp Nou, Barcelona levantó un solo título: la Copa del Rey. Y eso que el equipo del actual entrenador del Manchester City había tenido a Leo Messi en llamas. El 10 finalizó aquella temporada con 50 goles en 37 partidos, récord en la Liga de España. Luis Enrique dejará el mando del Barça el próximo sábado y los motivos de su adiós, después de tres años, son calcados a los de Guardiola: está agotado. Pero el técnico del Barça no quiere irse con las manos vacías y buscará frente a Alavés en la final de la Copa su único título de la temporada. Y eso que Luis Enrique también tuvo a un Messi endiablado. El rosarino, a sus 29 años, volvió a mandar en la tabla de goleadores: 37 goles en 34 partidos y otro premio más para su colección: la Bota de Oro -trofeo al máximo goleador en las ligas europeas-. Será su cuarta, después de conquistar las de las campañas 2009-2010, 2011-2012 y 2012-2013. Desde que Guardiola lo colocó de falso nueve, en la temporada 2009-2010, Messi siempre había terminado las temporadas como el máximo goleador azulgrana. Hasta el año pasado, que le cedió el monopolio a su amigo Luis Suárez. Pero este año volvió a mandar el 10, fueron 37 goles en la Liga, 53 en toda la temporada. A su planilla hay que sumarle 16 asistencias. No fue sólo Messi, en cualquier caso, el que andaba afilado. El Barça terminó la Liga con 116 goles, récord para el cuadro del Camp Nou. En su pelea individual contra Cristiano Ronaldo, Messi ganó por "goleada". Es que el portugués, que el domingo celebró una nueva Liga con Real Madrid, apenas ocupó la tercera ubicación en la tabla de máximos anotadores de España con 25 goles en 29 partidos. Ni siquiera pudo superar a Suárez, que anotó 29 aunque en seis partidos más (35). Camino a la Bota de Oro, quedó en la octava posición junto a otros tres futbolistas: Anthony Modeste (Colonia), Romelu Lukaku (Everton) y Andrea Belotti (Torino). Sin embargo, hay un dato no menor para destacar: en los últimos nueve partidos, entre el torneo local y la Champions League, CR7 registró 14 goles. Tremendo. El consuelo para Messi será cerrar el año con la Copa del Rey, mientras espera por su nuevo contrato.