Unión, goleado y sin chances

Al igual que el miércoles en la caída como local ante Agropecuario, ayer Unión de Sunchales volvió a estar lejos de su mejor nivel. En Mendoza, por la 4ª fecha del Pentagonal Final del Federal A, Gimnasia se impuso con claridad por 3 a 0 y continúa con chance de luchar por el primer ascenso a la B Nacional, mientras que el Bicho Verde quedó afuera de la lucha por el primer objetivo. El juego fue parejo en los 45 minutos iniciales. El Lobo mendocino jugó con el nerviosismo de saber que el Sojero ya se imponía 1 a 0, mientras que el Bicho Verde se mostró inconexo. En el complemento, el trámite se hizo de ida y vuelta. Lo tuvo Saucedo para Unión pero respondió bien el arquero Viola, pero luego, a los 9’ Alvarenga venció a González con un fuerte derechazo. Hasta ahí llegaron las esperanzas de Unión, porque posteriormente, Sergio Oga puso el 2-0 cruzado la media hora y Patricio Cucchi, un ex Libertad, completó la faena. Unión se trajo una dura derrota y deberá trabajar y mejorar mucho para ir por el segundo ascenso. Todavía está a tiempo.



Gimnasia (Mza.)……….3

Unión……….………….0

Estadio: "Víctor Antonio Legrotaglie". Arbitro: Federico Guaymas Tornero (Salta).

Gimnasia: Ezequiel Viola, Gerardo Corvalán, Walter Poblete, Yair Marín y Lucas Fernández; Nery Espinoza, David Garay, Emanuel García y Santiago Domínguez; Pablo Palacios Alvarenga e Iván Agudiak. DT. Darío Alaniz.

Unión: Gonzalo González; Sebastián Mandrile, Miguel Yuste, Hugo Bergese y Maximiliano Sola; Matías Rojo, Pablo Gaitán, Lucas Saucedo y Diego López; Ezequiel Carballo y Daniel Salvatierra. DT. Adrián Tosetto



Segundo tiempo: a los 10’ gol de Iván Agudiak (G), a los 31’ gol de Sergio Oga (G) y a los 41’ gol de Patricio Cucchi (G).



AGROPECUARIO, A UN PASO

En el otro partido de la jornada, Agropecuario de Carlos Casares, donde milita el rafaelino Maximiliano Zbrun, ex 9 de Julio, con goles de Gonzalo Urquijo y Lucas Godoy, de penal, se impuso como local 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro y dio un paso clave hacia el ascenso. La visita terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Lautaro Ceratto, Matías Villavicencio y Pablo Motta. En la 5ª y última fecha se enfrentarán el domingo Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia de Mendoza y Unión vs. Mitre, quedando libre Agropecuario.

Posiciones: Agropecuario 10 puntos; Gimnasia (Mza) 7; Mitre (SdE) 3; Unión y Gimnasia y Tiro (S) 1.

De esta manera, en la última fecha, si el "Lobo" mendocino no gana, Agropecuario se coronará automáticamente campeón y logrará el primer ascenso a la B Nacional. Pero en cambio si Gimnasia vence en Salta, igualará en 10 puntos la línea de los de Carlos Casares y se jugaría un partido desempate, en estadio neutral, dentro de las 72 horas siguientes contadas desde la última jornada disputada. Igualmente, el "Albo" salteño necesita terminar lo más alto posible el Pentagonal para disputar los play offs por el segundo ascenso en una situación más ventajosa.