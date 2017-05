Saglione: "el préstamo va a ser aprobado

El Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se refirió al financiamiento del acueducto por el que espera Rafaela desde hace varios años. El funcionario explicó sobre el proceso que le permitirá financiarse a través del Fondo de Abu Dhabi: “Hemos completado todas las instancias previas que requiere la aprobación de la operación por parte del fondo. A la espera de la reunión de directorio que tiene que realizar ese organismo, que no sólo va a tratar la operación Santa Fe sino un conjunto de diferentes operaciones que han analizado y seguramente cuando esa reunión se haga serán aprobados.”

Además Saglione recordó que “con el gobernador nos ha tocado en el mes de febrero tener una reunión en la sede del Fondo de Abu Dhabi, donde conversamos con su director general y áreas técnicas donde hubo un compromiso de aprobación. Lo que nos comentaban que no hubo ningún proyecto en la historia del organismo que habiendo llegado a la instancia de ser sometido a la aprobación del directorio no haya aprobado. El nuestro pasó todos los filtros que tiene que pasar. Descontamos que el préstamo va a ser aprobado”.

Finalmente el Ministro puntualizó que mientras tanto “avanzamos en elaborar los proyectos ejecutivos y el pliego licitatorio. Incluso con la no objeción del propio organismo, es decir hoy tenemos un pliego que el propio fondo ha revisado y que una vez que apruebe el directorio, automáticamente estaremos en condiciones de realizar el llamado a licitación”.