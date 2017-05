Juicio a policías por escándalo con drogas

Con 75 testigos y 11 acusados, diez de ellos policías, ayer se inició el juicio oral en Santa Fe, derivado del hallazgo, en noviembre de 2014, de un camión con 1.662 kilos de marihuana en un descampado de Arroyo Leyes. Se trata de un caso que se intentó presentar como un golpe al narcotráfico y terminó siendo una puesta en escena que desnudó una red de complicidades policiales, publicó La Capital.

El juicio comenzó a las 8.30 ante el tribunal conformado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría. Por la acusación está el fiscal general Martín Suárez Faisal. El juicio se extenderá cerca de un mes.

En la extensa nómina de testigos están el ex jefe de la policía provincial Omar Odriozola, la entonces secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione y el ex titular de Asuntos Internos Néstor Aranda.



ACUSADOS

Entre los acusados están Alejandro "Aguja" Agüero, quien ocupó diversos cargos en la ex Drogas Peligrosas y el día del hecho revistaba en Personal de la Unidad Regional I de Santa Fe; Cristian Hang, ex jefe de Orden Público de la UR I; y Martín Gabriel Díaz, ex jefe de la comisaría 14ª. Los tres están detenidos y a la espera del juicio.

A Hang y Díaz se les imputa el facilitamiento de la fuga de Agüero y del chatarrero Villalba, que previamente habrían sido sorprendidos "in fraganti" en el lugar del procedimiento. Ambos oficiales también están acusados de haber robado parte de la droga hallada en el camión Mercedes Benz y de haber fraguado un acta para despistar a los investigadores.

Cabe recordar que el comisario Cristian Hang es exjefe de varias dependencias policiales de la Unidad Regional V de Policía y ex Jefe de Orden Público de esta Unidad Regional.

En libertad, pero imputados de haber fraguado actas de procedimiento, están los sargentos Fabián Manjka y José María Murgia, los suboficiales Matías Zoratti, Claudia Moreira, Mauro Ruóppulo y Luciano Astrain, así como el cabo Iván Papini. El único acusado que no es policía es un conocido personaje de la costa santafesina: el chatarrero Juan Carlos Villalba, pariente de "Aguja" Agüero.