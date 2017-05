Rafaelinos visitaron a Milagro Sala

No sé qué día sucedió, pero sí sabía por qué. Ese día comencé a escribir un poema para Milagro Sala, en homenaje a su obra, a su lucha, y en pago a cuenta de tantas sonrisas que ella regaló, de tantos sufrimientos que solucionó, y de tantas injusticias que evitó. Hoy Milagro está injustamente presa junto a muchas compañeras de la Tupac. ¿Por qué? Por negra, por hacer feliz al infeliz, al postergado, al olvidado de siempre, pero no de cualquier manera. Su obra es inmensa, también inclusiva e inteligente. Cuando terminé de pensar eso, ya tenía la poesía, me faltaba algo, ese algo lo solucionó el pincel de uno de los mejores artistas de nuestra ciudad, Raúl (Cachi) Pruvost que en unas pocas horas materializó a Milagro sobre un lienzo ante mi incredulidad. Sólo faltaba llevárselo. No fue fácil encontrar la forma de verla en el penal de Alto Comedero. Conté con la ayuda invalorable de Matías Giorgetti, vinculado políticamente con Alberto Fernández, pedí un turno, y lo conseguí con treinta días de demora, (hay gente de todo el mundo que quiere verla). Se sumaron inmediatamente, Daniel Monay de SADOP y Gerardo Possetto de la C.D. de la comuna de Ramona.Al llegar, apenas bajamos los bolsos en el hotel, nos reunimos con Raúl Noro, su marido, para anoticiarnos del estado de la situación. Raúl venía de visitar al médico, por la presión continua que lo afecta, debido al maltrato y hostigamiento permanente que sufre Milagro Sala dentro del penal. Raúl tiene 73 años, ya no es un pibe, y nos dice con su hablar pausado pero fluido, (ex corresponsal de La Nación) que detrás de lo que representa Milagro, su imagen, el símbolo, hay una persona extremadamente sensible que sufre.Hablamos de la visita al penal, y nos comunicamos con Patricia Cabana (Pachila), integrante de la Tupac, presa junto a Milagro y hoy liberada por falta de mérito, ella sería nuestro guía y acompañante inseparable, desde ese momento. Visitamos la obra de Milagro por la mañana, es gigantesca, construyó cuatro mil viviendas con su gente organizada en cincuenta cooperativas, hicieron su propia fábrica de ladrillos bloques, su fábrica de aberturas, su ropa en sus talleres textiles, estructuras, juegos, farolas y lo principal, lo hicieron con orgullo, recuperando su autoestima de pueblo trabajador, eficiente, bello y originario, en un lugar donde lo tenían todo en contra.Hicieron un acueducto en tiempo récord, un centro cultural con salas de cerámica, de música, de computación, un teatro, plazas, monumentos, un parque acuático, una escuela primaria de una manzana, museos, salones, piscinas climatizadas, un centro para discapacitados para cuarenta niños, guarderías, una escuela secundaria y otra terciaria, consultorios, farmacias, un tomógrafo y tantas cosas, que es difícil de creer, solo hay que ir ahí y tocarlo, lamentablemente hoy todo eso abandonado por el estado, degradándose y estúpidamente desaprovechado. Llegó la hora de ir al penal, del sábado, 29 de abril, el día de visita, no estábamos seguros de poder ingresar, si bien figurábamos en la lista, el servicio penitenciario puede modificar su decisión a gusto, y lo practican. Un día perfecto, frío pero soleado y sin viento, ingresamos en grupos de cinco, llevábamos comida y bebidas para Milagro y las compañeras detenidas, pasamos la requisa. Al fin estábamos caminando hacia donde nos esperaba Milagro junto a su familia. Tras la última reja accedimos a un gran patio de césped, donde hay varios tinglados de chapa con tablones y bancos debajo para las visitas. Apenas nos vio se apresuró a recibirnos, a pesar de ser unos desconocidos, nos abrazó, nos agradeció y nos decía: “siéntanse como en su casa, dirigiéndonos hacia la mesa recién puesta, donde comeríamos junto a su familia. Milagro es menuda, está muy delgada, fuma mucho y no pierde atención a lo que ocurre, si te falta algo, o lo que se habla, auténtica, de mirada potente, arrolladora, inteligente, e hiperactiva. No estábamos solos, como dije hay mucha demanda para ver a Milagro, compartíamos con un periodista de DyN, una joven de Venezuela, a la que Milagro prestó especial atención sobre la explicación que dio de la compleja situación política del país hermano, un periodista de una radio de Misiones, un antropólogo coordinador de la Universidad de Escobar, luego se sumaría, el jefe de bancada de diputados de la Tupac. Milagro, opinaba que se debía tener paciencia, que todo acabaría pronto y además en un acertado análisis, advertía que el gobierno los provocaba para buscar una reacción y así aumentar la represión y la persecución política.En Jujuy hay palos para todos, para los cañeros, para los obreros de Ledesma, para los estudiantes, y para cualquiera que levante su voz. El que se opone, a la noche recibe un allanamiento, que no es para buscar nada, sino para amedrentar, entran rompiendo las puertas, los muebles, roban los electrodomésticos, el dinero que puedan tener, le matan los animales domésticos, según el testimonio directo de una anciana, tía Lila, cuando ingresaron a saquear su casa, tenía dos cocker viejos que resultaron una amenaza para la infantería de Morales y fueron muertos a palos delante de ella. Milagro pidió detalles del convenio de SADOP, Daniel se apresuró a informarla, y luego escribió una carta de apoyo a todos los maestros de Rafaela y Santa Fe, un tesoro para nosotros. Enterada de la poesía y el cuadro que le llevamos, y al no poder ingresarlo al penal, dio instrucciones para que sea colocado en el museo de la Tupac, y además me pidió le escriba un párrafo en un cuaderno. Elegí el último, fue espontánea: "ahora léemelo". Lo agradeció con un abrazo y un beso. Milagro ama el sol, tiene piel suave y es cálida. Nos fuimos después de dos horas, había compañeros que deseaban entrar a verla y el cupo máximo es de quince personas a la vez. Siempre pensé que aportaría alivio, satisfacción, apoyo y reconocimiento con visitarla, hoy siento que fue lo inverso, me traje eso de ella. Milagro es un ser muy especial, hecho para dar.