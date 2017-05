Boca estiró su ventaja en la punta de la tabla tras la caída de San Lorenzo

Aldosivi de Mar del Plata logró cortar una mala racha de seis partidos y ganar aire en la pelea por el descenso al derrotar como visitante por 1 a 0 a San Lorenzo, que ahora quedó a seis puntos del líder Boca, en la pelea por el título del torneo de Primera División.

Por la fecha 25 en el estadio "Nuevo Gasómetro", fue el defensor Alan Alegre, tras capturar un rebote en el área, el que anotó el tanto de la victoria para los dirigidos por Walter Perazzo. San Lorenzo, que reservó a varias de sus figuras, no mostró su mejor versión, ante un rival que le cedió el protagonismo y buscó lastimarlo de contragolpe, y tampoco tuvo su jugada milagrosa, como había pasado en los últimos partidos.

El "Tiburón", de esta forma, sumó tres puntos vitales en su lucha por mantener la categoría, mientras que el "Cuervo" deberá esperar dos resultados favorables en los últimos cinco partidos para ver si puede arrebatarle la estrella a Boca.



CENTRAL GOLEO

A RACING

Con un andar solvente y efectivo, Rosario Central goleó anoche a Racing por 4 a 1 en un partido disputado en el estadio "Gigante de Arroyito" por la vigésimo quinta fecha del torneo de Primera División. Los goles del equipo "canalla" fueron convertidos por Teófilo Gutiérrez, a los 23 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento los hicieron Esteban Burgos, a los 10, Washington Camacho, a los 15 y Maximiliano Lovera, a los 43.

El equipo de Avellaneda logró la transitoria igualdad a los 6 de la segunda mitad con un penal marcado por Lisandro López. El conjunto sumó su segundo triunfo al hilo, tras haber ganado el clásico ante Newell s (3-1) la semana anterior, mientras que Racing hace dos que no gana, si se le suma la caída frente a Independiente (2-0) en la fecha anterior.



TEMPERLEY SORPRENDIO

A COLON

Temperley goleó como local por 3 a 0 a Colón de Santa Fe y renovó sus esperanzas de poder mantener la categoría tras un aceptable encuentro disputado esta tarde, en el sur del Conurbano, por la vigésimo quinta jornada del Torneo de Primera División.

El mediocampista Abel Peralta, a los 29 minutos de la primera etapa, abrió el marcador, mientras que en el complemento, Alexis Zárate,a los 4, y Lucas Mancinelli, a los 36 del complemento, sentenciaron la victoria para el elenco "gasolero". Temperley con este triunfo, dejó atrás dos derrotas consecutivas y se ilusiona con salvarse del descenso en el final del certamen, mientras que Colón volvió a caer luego de 10 fechas y se terminó el invicto que tenía su entrenador, Eduardo Domínguez.





DEFENSA COMPLICO

AUN MAS A QUILMES

Defensa y Justicia volvió a demostrar su superioridad ante Quilmes y lo venció por segunda vez en una semana nuevamente por 2 a 0, esta vez como visitante, al cabo de un entretenido encuentro disputado anoche en el estadio "Centenario", en el marco de la vigésimo quinta jornada del torneo de Primera División.

Ignacio Rivero inauguró el marcador a los 19 minutos del primer tiempo para el conjunto visitante, mientras que Andrés Ríos le dio cifras definitivas al marcador, a los 40 del complemento. Defensa y Justicia prolongó su racha positiva a siete cotejos sin perder -en seis de ellos no recibió goles-, con cinco victorias y dos empates, pero además se ubicó a dos unidades de Lanús, último equipo que está ingresando a la Copa Sudamericana, y encima con un partido postergado ante Independiente.

La desesperación del "Cervecero" por engrosar su famélico promedio no hizo más que conspirar contra su propio rendimiento.

Si bien puede considerarse algo exagerada la diferencia, el conjunto del hiperquinético orientador táctico visitante demostró ser más en casi todo el trámite en desmedro de un Quilmes que de no mejorar en lo inmediato tiene un inexorable destino de Nacional B.



GODOY CRUZ VENCIO

AL DESLUCIDO VELEZ

Godoy Cruz acrecentó la crisis futbolística que atraviesa Vélez tras vapulearlo por 3 a 0 en un entretenido partido que jugaron en la ciudad de Mendoza en la continuidad de la vigésimo cuarta fecha del Torneo de Primera. El atacante Juan Garro abrió la cuenta a los 3 minutos de la primera parte, mientras que a los 17 de la misma etapa el delantero Santiago García aumentó la cuenta para el elenco mendocino. En el complemento, nuevamente Garro, a los 30, convirtió el tercer tanto para Godoy Cruz, en tanto, a los 45 minutos Mariano Pavone erró un penal para Vélez.

El "Fortín" jugó gran parte del encuentro con diez jugadores, ya que a los 15 minutos de juego se fue expulsado Fausto Grillo.