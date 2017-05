Perotti y el desafío de mejorar la educación

“Reafirmar los valores que han sido claves para el desarrollo de Rafaela es lo que nos lleva a ubicar a la educación como prioridad central en el marco de los festejos del Bicentenario”, así se expresaba el entonces intendente Omar Perotti al presentar el Programa de Inclusión Educativa en el marco de los actos del Bicentenario organizados por la Municipalidad de Rafaela.

Siete años después el legislador sigue trabajando en el tema educativo, prioritario a lo largo de sus gestiones en los diferentes ámbitos de la vida publica en los que le toca desempeñarse. En tal sentido hace pocos días y tras un intenso trabajo parlamentario, fue aprobado en forma unánime con 51 votos afirmativos por el Senado de la Nación, un proyecto de ley de su autoría para crear un Programa Nacional de Inclusión Educativa, Inclusión Tecnológica y un fondo especial para su funcionamiento con el objetivo es reducir los índices de deserción escolar.

En diálogo con LA OPINION, al referirse a este tema, Perotti puso de relieve nuevamente que “la educación ha sido nuestra prioridad permanente, desde el primer día de trabajo como intendente de la ciudad y en todos los niveles de gestión, es algo que tienen muy claro los rafaelinos”

“El estado de cada escuela, la preocupación por los docentes, su formación, la posibilidad de acceso a las becas, de alumnos y docentes, el mejoramiento constante de la infraestructura escolar y la valoración permanente de nuestros docentes, fueron acciones que marcaron nuestra tarea”, destacó.

Y estas acciones tuvieron su correlato, según el ex intendente rafaelino, pues “trabajar para que tengamos la mayor cantidad de estudiantes en niveles terciarios y universidades fue un fuerte impulso para trabajar en la creación de la Universidad Nacional de Rafaela”.



PROGRAMA DE INCLUSION

EDUCATIVA

“Llevamos a nivel nacional al Programa de Inclusión Educativa implementado en Rafaela con el convencimiento de que es el primer programa con resultados muy positivos que ha tenido la Argentina, es un plan que ya lleva 7 años de mediciones y evaluaciones continuas, ha habido programa posteriores por ejemplo en la Provincia de Santa Fe, que intentan que los alumnos que abandonaron la escuela secundaria vuelvan para terminarla” explicó Perotti.

Sobre los fundamentos del proyecto que obtuvo la media sanción en el Senado, el ex intendente expresó: “Creemos que empezar la secundaria tiene que ser una instancia de equidad que nos iguale socialmente, es allí donde empieza a marcarse la diferencia, uno de cada 10 chicos argentinos no empieza la escuela secundaria, y esto esto es lo que tenemos que resguardar por ley, para que más allá del gobierno de turno esta política sea prioritaria en nuestro país, que no haya un solo argentino que no empiece la escuela secundaria".

"Eso tiene que ser uno de los puntales de la educación que necesitamos para la Argentina de los próximos años", aseguró Perotti ya que "los datos de cualquier proyección sobre el futuro del empleo nos marcan que el 65% de los niños que empiezan la primaria van a trabajar en empleos que hoy no existen". "Vaya si es clave el vínculo con la educación y con la posibilidad del acceso y el cuidado de los puestos de trabajo y en definitiva para el desarrollo integral de una persona", agregó.

En cuanto a la ejecución de ambas iniciativas, Perotti remarcó el "rol clave" que tendrán los municipios. "Tenemos que ir casa por casa, buscar a aquellos chicos que habiendo terminado la escuela primaria no se anotaron en la escuela secundaria. Todos los fines de años cada localidad sabe qué alumno terminó la primaria y se anotó en la secundaria y quien no, es allí donde hay que buscar las soluciones", afirmó.

“Si nosotros ayudamos en el acceso y en el tránsito de la primaria a la secundaria será más difícil que alguien la abandone, eso es lo prioritario, por eso entendemos que el Programa es superador, tiene que ser tomado como base a nivel nacional, tiene media sanción del Senado de la nación y trabajaremos con diputados para que le den el mismo apoyo”.



LA NORMA

El proyecto brinda herramientas y recursos al Ministerio de Educación de la Nación a partir de la creación de un fondo específico de carácter federal. No obstante, la implementación de los programas dependerá del trabajo coordinado con los gobiernos provinciales y con los municipios.

Asimismo, establece un marco de trabajo bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación cuya finalidad será la de acercarlos a la ciencia y a los últimos desarrollos tecnológicos en la búsqueda de "una educación que integre todos los alumnos y los desafíe al máximo".

"Todavía hoy 1 de cada 10 chicos no empieza la escuela secundaria en la Argentina, a pesar de que la ley de obligatoriedad de enseñanza media ya tiene diez años y del esfuerzo en estos últimos años" para mejorar los índices de asistencia, completó.