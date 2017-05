Llop y el lamento por la falta de eficacia

Pese a la serenidad con la que enfrentó a los medios después de la caída de Atlético ante Lanús, el sábado en el sur del Gran Buenos Aires, al técnico Juan Manuel Llop le costaba aceptar ese resultado negativo porque el desarrollo del partido merecía otro final para los rafaelinos. "Nos ganaron por dos contragolpes" se sinceró el entrenador mientras lamentaba no solo la derrota y también haber perdido a tres jugadores para el duelo del próximo domingo ante Belgrano de Córdoba por la expulsión del volante Kevin Itabel y la quinta tarjeta amarilla que recibieron Gastón Campi y Mathías Abero.

"Tuvimos numerosas ocasiones para poner el partido a nuestro favor, pero en dos salidas rápidas el rival nos gana el partido. Lanús no había generado situaciones de gol, estábamos muy bien. Por ese afán de ir a ganar el partido, recogimos el rebote de una jugada en ataque, nos equivocamos en el pase y ahí nos agarraron de contragolpe y nos convirtieron el primer gol", sostuvo Llop.

Ante la consulta de si el penal malogrado por el centrodelantero Leandro Díaz a los 12 minutos del segundo tiempo marcó un quiebre en el dominio del partido, Llop dijo que no porque a pesar de la fatalidad Atlético continuó buscando el gol. "El penal no fue un quiebre. El partido estaba disputado", respondió. Y por esa discusión entre los jugadores de Atlético para decidir quién se hacía cargo de la ejecución del penal, que finalmente atajó el arquero Andrada a Díaz, Llop señaló que "siempre patea el que tiene confianza" aunque ahora para evitar esas escenas anticipó: "Ahora voy a designar yo a quién va a patear".

"Lanús ganó el partido con dos contragolpes, no nos dominó más allá de que tenían la pelota en la mitad de la cancha, pero no hacían daño porque le tapábamos todos los espacios. Nosotros tuvimos las situaciones más claras", insistió el técnico de la Crema aunque admitió que "el ingreso de (Lautaro) Acosta fue importante para Lanús".

"Una expulsión y dos bajas por amarillas es lo que nos preocupa, vamos a ver cómo lo resolvemos", dijo después sobre los saldos negativos que dejó el partido en Lanús. Y sobre la sustitución de Gabriel Gudiño expresó simplemente que "fue un cambio táctico, pusimos gente fresca".

"Sacar los tres puntos era importantísimo para nosotros. Ningún rival nos supera, por eso lamentamos la derrota. Y errar un penal cuando estas peleando el descenso..." dijo a modo de confesión al final de la charla con los periodistas.



EL DOMINGO

En tanto, la dirigencia confirmó ayer que Atlético recibirá a Belgrano de Córdoba el domingo, posiblemente a las 16 hs. aunque el horario se confirmará mañana en AFA. Para armar el equipo, Llop podría disponer el ingreso de Lucas Blondel como lateral derecho, en tanto Oscar Carniello y Teo Paredes serían los centrales y Gianfranco Ferrero ocuparía la banda izquierda en lugar de Abero. En la zona de volantes, Angelo Martino o Marco Borgnino aparecen como alternativas para jugar en lugar del expulsado Itabel por la izquierda.