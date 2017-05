Real Madrid, campeón de la Liga Española

El Real Madrid se proclamó este domingo campeón de la Liga española tras ganar 2-0 en la 38ª y última jornada del campeonato al Málaga, mientras el Barcelona solo pudo ser segundo pese a ganar 4-2 en su campo al Eibar. Cristiano Ronaldo adelantó pronto al Real Madrid en un rápido contraataque que culminó en un mano a mano con el portero Carlos Kameni (2), antes de que Karim Benzema hiciera el 2-0 al aprovechar un rechace del arquero camerunés (55).El primer gol trajo la tranquilidad a un Real Madrid, al que le bastaba un empate para hacerse con su 33º título liguero, cinco años después del último que había conseguido en 2012. Los blancos, que arrebatan el título al Barça, están además en buena posición para lograr un doblete Liga-Copa de Europa, que no logran desde 1958, si el próximo 3 de junio consiguen ganar la final de la Liga de Campeones frente a la Juventus en Cardiff.El Málaga, que entrena el exjugador madridista José Miguel González Míchel, cortó su racha de cinco partidos sin conocer la derrota ante un equipo blanco que aprovechó sus imprecisiones en el inicio del partido para adelantarse.Francisco Alarcón Isco dio un pase en profundidad a Cristiano Ronaldo que en el mano a mano no falló (2) y eleva su cuenta goleadora en Liga hasta los 25 goles, consolidándose como tercer mejor goleador del campeonato por detrás de Leo Messi (37) y Luis Suárez (28).El Real Madrid controló el encuentro con Luka Modric manejando el juego, pero el Málaga fue entrando poco a poco en el partido aprovechando las bandas para poner en aprietos a los blancos.Tras el gol, el Real Madrid siguió dejando la iniciativa a los locales, pero tras llegar a a portería blanca, fallaban en los últimos metros. Los blancos pasaron los últimos 20 minutos dejando jugar y saliendo al contraataque para finalmente llevarse la victoria y la Liga.El Barcelona, que necesitaba una victoria y esperar una derrota blanca para ganar el campeonato, hizo su trabajo al ganar 4-2 al Eibar, con doblete de Leo Messi. El japonés Takeshi Inui abrió el marcador al aprovechar un pase de Capa (7), antes de ampliar con otro disparo a pase de Sergi Heinrich (61). En los últimos minutos, empezó la reacción azulgrana cuando Juncá marcó en su propia puerta para el 2-1 (64), después apareció Luis Suárez para hacer el 2-2 (74) y Leo Messi rubricó el 3-2 de penal (76), antes de hacer el cuarto (90+2).Los azulgrana sufrieron ante un Eibar, que se mostró firme en defensa, mientras Messi, Suárez y Neymar no tuvieron su mejor día ante un equipo armero que acabo con diez por expulsión de Ander Capa (74). El argentino desperdició uno de los dos penales que tiró, pero puede consolarse con el título de mejor goleador de la Liga española, gracias a sus 37 goles en este campeonato.