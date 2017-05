Sampaoli: no escucho y sigo

Ese es el lema que un día movilizó a Jorge Sampaoli para salir de Casilda con un bagaje lleno de sueños y que demorarían muchos años en cristalizarse, tantos que recién cerca de los 60 están encontrando un lugar entre las mejores estadísticas.

Claro que el tiempo no transcurrió en vano, muy pocos en esa profesión tan frágil, se suben al podio y se tornan referencia de una generación; este frustrado jugador de fútbol (nunca llegó a jugar de manera profesional), construyó una carrera como entrenador fuera de nuestro país, recogiendo los mejores frutos en lo que va de esta década.

Después de años de pasar inadvertido para la opinión pública argentina, la primera ventana al éxito la abrió en Chile conduciendo a la U y conquistando en pocos meses cuatro títulos locales y una Copa Sudamericana de forma invicta; esta proeza con pocos antecedentes, hizo más visible su trabajo y tras la dimisión de Marcelo Bielsa asumió como técnico de la Selección Mayor, haciendo cumbre en la historia trasandina, ganándole la final a los albicelestes hace dos años en el estadio Nacional en el marco de la Copa América.

El tiempo ha pasado de manera vertiginosa en su vida deportiva, ya poco queda de aquel desconocido hincha de River que se acercó a Ñuls por su admiración a Bielsa y de ese técnico incipiente en Belgrano de Arequito; hoy es noticia mundial al dejar su nuevo redil en Sevilla y abocarse a la titánica tarea de darle un empujoncito a la historia contemporánea de nuestro fútbol, asumiendo el cargo más deseado y más expuesto de todos, técnico de la Selección Mayor.



QUIEN ES SAMPAOLI?

La pregunta es para Pablo Paván, periodista casildense, quien en 2014 se puso a investigar sobre su vida y un tiempo después colocó en el mercado esta biografía autorizada de gran valor en este momento. "Es una pregunta que se sigue haciendo la media del argentino futbolero, y es natural que así sea ya que se formó en el exterior en su carrera profesional y al no tener chapa como jugador de primera, hubo que bucear mucho más para conocer algunas aristas. Es básicamente, una persona trabajadora, obsesiva, pensante y que ha desarrollado muy bien los rasgos de inteligencia para conducir grupos, lo que lo convierte en un entrenador con un mensaje muy potente y un notable poder de convicción. Entiendo que a partir de esas cualidades, de esa empatía, llegó donde llegó, y ahora tiene ante sí el desafío más importante de su carrera", resume Paván.

Otra faceta, es la de un hombre afectuoso, pese a las posturas mediáticas. El autor del libro "No escucho y sigo" agrega: "Me lo crucé en Casilda después del mundial de Brasil, él venia de dirigir el seleccionado chileno, le conté el proyecto y me dijo que le diera para adelante, que tenía todo su apoyo y que lo mejor sería que viajara a Chile ya que acá no lo conocía nadie. Después de esa experiencia terminé de descubrir a un tipo muy sensible y que poco tiene que ver con el rótulo de rebuscado y distante que algunos le han colgado. Es un hombre de principios, de posturas coherentes, nunca se ha olvidado de sus raíces, la última vez que estuvo en Casilda fue en la Navidad del año pasado y se lo podía ver transitar en bicicleta por las calles de la ciudad, de manera que mi opinión es la de todos, pese a la trascendencia que tuvo en los últimos años, nunca se terminó de despegar de su pueblo, de su familia y amigos".

El nuevo entrenador de la Selección Argentina es sin dudas, un hombre de fuerte personalidad, Paván amplía el concepto sobre ese temperamento: "es parte de las fortalezas que lo llevaron a buscar el triunfo desde un ínfimo lugar en el mundo y conseguirlo; sus creencias vienen desde aquellas ambiciones. Las declaraciones últimas de Marcelo Bielsa lo han alagado y comparto la descripción cuando argumenta el por qué de la evolución que ha tenido Sampaoli, en ser un entrenador flexible y que se acomoda a las circunstancias en las que le toca trabajar. Esto no describe a un técnico oportunista, por el contrario, en todo caso es un hombre inteligente y astuto. No se puede negar que nació como parte del movimiento bielsista, pero de a poco, fue mostrando matices y variantes en los sistemas que desarrolló en los diferentes ciclos, sobre todo, en los últimos donde consiguió mayores sucesos y logros deportivos".

El tiempo será el que responda las lógicas preguntas que todos nos hacemos en esta coyuntura algo dislocada del fútbol argentino; en pocos años esos dislates se devoraron los sueños de hombres de fútbol muy destacados, como Gerardo Martino y Edgardo Bauza. No fue suficiente el ángel de Lionel Messi ni la mística de una camiseta que subió dos veces al podio en torneo mundiales y juegos olímpicos, por lo tanto, la llegada de Jorge Sampaoli, otro santafesino para la trivia de Ezeiza, lo coloca en un lugar incómodo teniendo en cuenta las necesidades impostergables de victorias que Argentina tiene, si pretende llegar al mundial de Rusia el próximo año.

Sus antecedentes mejoran el panorama sin dudas, después, esa intuición y flexibilidad que se le atribuyen como principales aptitudes, deberán imponerse ante un plantel difícil de escrutar externamente y que y, escuchó a media docena de técnicos en la última década.

Tatuajes y excentricidades aparte, bienvenido Jorge Sampaoli a esta generación de genios y frustraciones.