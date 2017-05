Un detenido por incendio del depósito de vehículos

Un joven de 19 años, sindicado como el autor material del siniestro que ocasionó daños totales o parciales a 1.500 motos y 500 autos en un depósito judicial de la ciudad de Santa Fe, fue detenido.

Si bien se sospecha que los autores intelectuales son otros, los investigadores no descartan la participación de efectivos policiales en el hecho.

Fue así como la división de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento el viernes en calle Fray de Aroca al 9700, en el que se detuvo a un hombre de 19 años sindicado como el autor material del incendio al depósito de vehículos policial situado en barrio La Tablada, en el norte de la ciudad.

Según pudo averiguar el móvil de radio LT10, el joven sería el autor material del siniestro, pero no quien lo ideó. Los autores intelectuales serían más de uno y no se descarta que formen parte de la fuerza policial.

Las versiones que se manejan son la de una presunta vinculación con el robo de autopartes, o bien que el foco ígneo fue iniciado para “tapar” alguna situación indeseada en el depósito.

Mientras tanto, lo que está absolutamente confirmado es que el incendio fue intencional.