Entre la gestión y la política

El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, divide su lóbulo frontal entre su probable candidatura a diputado nacional y la crisis de la cooperativa sunchalense SanCor, emblema de nuestro encabezado y vector entre una cosa y la otra: su candidatura y la economía. Entre medio, Contigiani atiende el desenvolvimiento de las pymes, micro pymes, empresas familiares y emprendimientos cooperativos como paliativos cercanos a la gente frente a lo que comúnmente el ministro denomina "la concentración", sea esta de la producción como de la venta.SanCor es un "leading case" (caso testigo) de cómo la política, a lo largo de los años, fue contaminando la gestión cooperativa hasta generarle una gangrena que obliga a cortar parte de sus miembros para que no destruya totalmente al organismo. Quizás la experiencia de la planta quesera ubicada en Centeno, a punto de ser transferida a una empresa privada familiar bonaerense (Tarantela) podría ser utilizada para otras plantas de SanCor, a los fines de ir salvando individualmente a los miembros antes de que el cuerpo sufra la infección general. Devoto (manteca), Gálvez (quesos) u otras elaboradoras podrían -si resultare favorable- seguir los ejemplos de Centeno.Lo cierto es que la otrora magnífica cooperativa láctea ya no será lo que era: los cuatro millones de litros diarios recibidos hace un par de años no volverán. Menos con una conducción colegiada viciada y viciosa. Solo un privado con reconocida solvencia internacional podría devolverle a los tamberos -socios- que partieron, la esperanza de regresar. A sabiendas que van a cobrar. Hoy día, y pese a los comunicados prometedores, aún es incierto el cobro de la producción del mes de marzo.Un ex-presidente de SanCor no tuvo más remedio que diversificar su entrega para no fundirse. La asamblea extraordinaria del martes 30 en Sunchales será histórica, pues definirá el rumbo a seguir de la octogenaria cooperativa láctea. "El gobierno nacional le hizo perder a SanCor 40 días preciosos", protestó el ministro Contigiani al declarar sobre el depósito de 200 millones de pesos en el fideicomiso creado en el Banco Nación". Los 250 millones restantes están sujetos a estrictas condiciones que nadie conoce; pero seguramente deberán estar ligadas a la asamblea del 30 de mayo. Durante esos "cuarenta días preciosos", SanCor fue la variable de ajuste del presidente Mauricio Macri para readecuar los vetustos paradigmas sindicales a los tiempos que corren. ATILRA, el CIL y Apymel fueron las piezas utilizadas hábilmente por el gobierno para desarrollar aquella jugada en el tablero sindical, lácteo en este caso. Finalmente hubo tablas. ATILRA se llevará 30 millones de pesos por mes del aporte patronal solidario que ahora pagarán unas 800 pymes lácteas que antes no pagaban ($ 700 por empleado) sumado a los socios del CIL; el Centro de Industria Lechera (CIL) redujo ese aporte de $ 3.500 a $ 1.200 por empleado; y Apymel vio condonada su deuda de casi mil millones de pesos precisamente con ATILRA por el no pago de dicho aporte, protestado ante la justicia. Y el gobierno se llevó el compromiso del gremio lechero de rever su convenio colectivo de trabajo.De resultar candidato a primer diputado nacional, Contigiani deberá sostener el peso discursivo - excesivamente enfático- del gobernador Lifschitz ante la asamblea legislativa del 1º de mayo, cuando abrazó simbólicamente la consigna "SanCor no tiene precio". Sí tiene precio: ya no será lo que era.El Senado provincial a instancias del radical Felipe Michlig y los peronistas Alcides Calvo y Rubén Pirola declararon la emergencia para el sector lechero. Un cuadro sinóptico aportado por Calvo muestra como desde noviembre del 2016 hasta abril de este año en el Departamento Castellanos cerraron 28 tambos.Ahora bien, ¿por qué Antonio Bonfatti renegaría de su candidatura a diputado nacional? Argumentos sobran, pero ninguno salido de su boca. Dicen que en el congreso socialista del sábado 27, además de definir las políticas de alianzas para las próximas elecciones, el ex-gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados definiría su posición ante los congresales partidarios. Como correspondería, por otra parte. El gobernador Lifschitz confesó ante senadores peronistas en torno de un jugoso asado que tratará de convencer a Bonfatti para que acepte encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales; caso contrario ya tiene decidido que el reemplazo sea su ministro de la Producción Luis Contigiani, ¿secundado por el de Trabajo Julio Genesini?Este sábado hubo reuniones políticas hasta tarde en Santa Fe. Además de la grilla de diputados nacionales, el Gobernador -que pareciera va a cargar sobre su espalda las elecciones nacional y provinciales de este año- está dispuesto a darle batalla a José Corral en esta capital. Y como hicieran sus antecesores Bonfatti y Galassi con el periodista televisivo Emilio Jatón, quien le arrebató la senaduría por La Capital al radicalismo universitario, Miguel Lifschitz haría lo propio con un experimento similar, toda vez que Jatón no aceptó el convite de encabezar la lista de concejales. El Gobernador está decidido a protagonizar los capítulos venideros dentro del FPCyS; pero tratándose del socialismo nunca hay que aventurar el final de la serie.; aunque pareciera previsible.El peronismo también recuperó el centro de la escena política. Los 397 congresales que se reunirán este miércoles 24 de mayo a las 11 de la mañana en el cine teatro Luz y Fuerza de esta capital definirán, no sólo estas elecciones legislativas de medio término, sino el futuro del Partido de cara al 2019. En el punto dos del orden del día se propone "fijar la política ó alianzas o la conformación de frentes electorales del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe para participar en las elecciones nacionales, municipales y comunales convocadas para el año 2017". Referentes del peronismo kirchnerista señalan -y desean- que el Congreso coincida en un frente de unidad que cobije distintos sectores (Rossi con el FPV; senadores, intendentes y presidentes de comunas con el Nuevo Espacio Peronista; Eggimann - Giacone con su Mística Peronista, Pablo Dibert y Compromiso con Santa Fe, etc. e invitar al MID, Democracia Cristina) compitiendo en las PASO para después en octubre la lista oficial pelee alguna de las nueve bancas en juego a diputados nacionales bajo la pertenencia Frente Justicialista, o como se llamare. Pero hay otros actores no menos importantes, como el "grupo UPCN" o el propio y experimentado diputado provincial Julio Eggimann que creen en un esquema "al estilo 2009", donde se de libertad para que varios frentes compitan entre sí sin el sello partidario. En definitiva, el resultado que arroje el Congreso del miércoles en Luz y Fuerza marcará la línea bisectriz del peronismo para las elecciones del 2019.Un peronismo desunido (con Agustín Rossi y otros jugando por afuera este año) sería - aseveran los "profundidad" entre los que se encuentran el propio presidente del Partido Ricardo Olivera- letal para el armado dentro de dos años en que se juega la gobernación a la que aspira definitivamente Omar Perotti. Política, economía, mundo globalizado; pero a no perder de vista una realidad que puede hacer virar las mejores intenciones: el cambio climático. Santa Fe está trabajando decididamente en ese aspecto.