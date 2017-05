Volvió Macri, preocupado por Brasil y hoy estará con Vidal

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Mauricio Macri indicó que ve "con preocupación" la situación que está viviendo Brasil tras las denuncias por presunta corrupción dentro de su Gobierno pero aclaró que confía "en sus instituciones". "Confío en sus instituciones. Este proceso puede traer cortocircuitos, pero va a salir fortalecido de todo esto. Las instituciones funcionan y la justicia es verdaderamente independiente", opinó el presidente sobre la actualidad en el vecino país.De gira por Oriente, Macri hizo una pausa en su agenda para referirse a los casos de presunta corrupción que salieron a la luz en los últimos días y que involucran al propio mandatario brasileño, Michel Temer. En este sentido, el jefe de Estado argentino sostuvo que ve "con preocupación" esta situación ya que, detalló, Brasil es el "primer socio" de la Argentina y "hemos estado avanzando mucho en la integración del Mercosur". "Tenemos toda una agenda de trabajo, tenemos unas normas sanitarias, técnicas, trabajamos juntos en consulados en el mundo. La verdad es que yo siento que hay una agenda muy buena para trabajar y necesitamos que Brasil esté pujante, que esté fuerte... está empezando a crecer. Ese proceso debería consolidarse lo antes posible", sostuvo.Además, el Presidente aseguró que no le "preocupa" que la megacausa conocida como "Lava Jato" salpique a miembros del Gobierno argentino, aunque reconoció que sí pueden estar involucrados funcionarios de la anterior gestión. "Es que no hay dudas de que (Odebrecht) trabajó en la Argentina y no creo que haya cambiado el modusoperandi. Con lo cual, donde hizo obras y hubo contratos, pudo haber pasado algo. Aparte era la forma en la que trabajaba el kirchnerismo. No hace falta que venga Odebrecht para que sepamos que en la Argentina había coimas, ¿no? Es como una obviedad", señaló Macri. En esta línea, el mandatario volvió a defender al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien fue acusado de recibir transferencias de dinero por parte de un operador de la constructora y negó que puedan haber pruebas contra él como las que presentaron contra Temer: "No, no, no... Ninguna posibilidad".BUENOS AIRES, 22 (NA). - A su regreso de la gira por Asia, el presidente Mauricio Macri anunciará hoy junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la construcción de una presa reguladora del Arroyo Pergamino que tendrá como objetivo evitar las inundaciones del partido homónimo. Con pocas horas de descanso luego de su viaje de diez días por Emiratos Árabes Unidos (EAU), China y Japón, el mandatario retomará la actividad local y, nuevamente, se mostrará con la referente oficialista con mejor imagen positiva.En su tercera visita al partido de la Segunda Sección Electoral bonaerense, el jefe de Estado brindará detalles del proyecto de construcción de una obra de infraestructura reclamada por el distrito luego de reiteradas inundaciones que se dieron por las crecidas del Arroyo Pergamino.BUENOS AIRES, 22 (NA). - La canciller Susana Malcorra destacó ayer los "avances" con las empresas extranjeras en materia de infraestructura y resaltó el "enorme interés por la Argentina", luego de la visita oficial del Gobierno a Asia. "La gira fue muy buena en todos los planos. Se firmó una serie de acuerdos muy interesantes y también hubo un avance en las relación con las empresas", evaluó.La funcionaria destacó, de ese modo, "el interés de las empresas por los proyectos de infraestructura lanzados por el Gobierno", y aseguró: "Vimos una apertura muy grande en China, así como también en Japón". Malcorra puntualizó que "hay un enorme interés por la Argentina" por parte de las compañías japonesas, que quieren "ver cómo pueden complementarse". Rechazó además que las autoridades chinas hayan exigido el cumplimiento de los contratos firmados por el anterior Gobierno y aclaró que lo que acordaron es "revisar" el convenio por la construcción de represas en Santa Cruz para "ver si cumple con todos los aspectos legales, técnicos y ambientales". "Frenamos el acuerdo firmado por el gobierno anterior para corregir algunas cosas. Hicimos un replanteo del contrato. Ellos tienen interés en que esto se cierra, falta la audiencia y que la Justicia se expida", detalló en diálogo con Radio 10. En tanto, Malcorra subrayó que "estaba el preacuerdo por las centrales nucleares" y explicó que en este viaje "avanzamos para tener un principio de acuerdo". "Esta gestión corrigió las cosas que fueron criticadas, el contrato firmado inicialmente tenía muchos vicios tanto técnicos como legales que debieron ser corregidos. Lo que sí vamos a hacer es preservar la integridad del vínculo con China", resaltó. Malcorra sostuvo que es importante "volver a poner a la Argentina en el radar sin ideologizar las relaciones exteriores".