La UOM busca definir acuerdo por salarios

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) asistirá este lunes a la última audiencia en el Ministerio de Trabajo antes de que finalice la conciliación obligatoria en el marco del conflicto salarial, que se podría profundizar con la puesta en marcha de medidas de fuerza si no hay acuerdo con las cámaras empresariales del sector. Mientras se lleve a cabo el encuentro a las 15:00, dirigentes y afiliados del gremio se movilizarán a la cartera laboral para esperar los resultados de la reunión a concretarse en Callao 114.Fuentes del gremio de Antonio Caló indicaron a NA que si las partes no alcanzan un acuerdo en la audiencia, que se realizará el mismo día en el cual termina la conciliación obligatoria, el sector comenzará a implementar medidas de fuerza que consistirán en parar media hora cada 60 minutos trabajados. La semana anterior, la UOM ya se había manifestado en el centro porteño para reclamar una suba salarial superior al 20 por ciento que ofrecen las cámaras empresariales del sector. En esa oportunidad, Caló argumentó que el sector pidió el aumento desde principios de abril, mientras los empresarios "se mantienen, primero en el 17% y ahora en el 20%". El gremio, que no recibió el bono de fin de año que sí lograron otras organizaciones, reclama un 30 por ciento de aumento, al señalar que con esa cifra se garantizará que los trabajadores metalúrgicos de los escalafones más bajos lleguen a un salario de 13.000 pesos y así no queden bajo la línea de la pobreza.No obstante, ese porcentaje desafía el 20 por ciento que el Gobierno alienta como pauta salarial para este año y que ya firmaron gremios como Comercio, la UOCRA y UPCN.