River visita a Gimnasia

LA PLATA, 22 (NA).- River visita hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata en el partido con el que culminará la vigésimo quinta fecha del Torneo de Primera en el cual buscará un triunfo para no alejarse del líder Boca ante un equipo que intentará volver a ganar después de cuatro jornadas.El encuentro se jugará a partir de las 21:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será controlado por el árbitro Federico Beligoy, irá televisado por El Trece y al mismo el elenco platense llega con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas.La última de ellas fue en el clásico de La Plata ante Estudiantes, tras lo cual el entrenador Gustavo Alfaro renunció a su cargo e interinamente asumió la dupla comprendida por Leandro Martini y Mariano Messera. Para recibir a River, Gimnasia tendrá dos cambios, uno de ellos será el ingreso de Sebastián Romero por Sebastián Gorga mientras que entre Ezequiel Bonifacio y Daniel Imperiale saldrá el reemplazante de Facundo Oreja que debe cumplir una suspensión.El elenco de Núñez viene de vencer como visitante a Boca en el Superclásico y a Melgar por la Copa Libertadores, lo que le permitió quedarse con el primer puesto en el certamen continental. El técnico Marcelo Gallardo no guardará ningún futbolista y pondrá en cancha lo mejor que tiene, por lo cual el único cambio en relación a los once que empezaron jugando en La Bombonera, será el ingreso de Camilo Mayada por Milton Casco.