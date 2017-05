Fue demasiado simple para Agustín Canapino

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) festejó ayer su primera victoria luciendo el número 1 -por el título logrado en la temporada anterior- en el Súper TC2000, al imponer condiciones de punta a punta en la cuarta fecha de la temporada, que se disputó en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario.

El piloto de Arrecifes venció de punta a punta en una carrera que no tuvo variantes en los primeros lugares, ya que el "Titán" fue escoltado por Facundo Ardusso (Renault Fluence) -ganador de la carrera realizada el sábado- y Matías Rossi (Toyota Corolla), sus acompañantes en el podio.

Por lo apuntado, el desarrollo de la competencia no tuvo demasiados atractivos en un trazado que no es el más indicado para la categoría por su breve extensión. Eso sí, el marco fue excelente, porque se estima que más de 25.000 espectadores asistieron al programa mecánico, que formó parte de la primera del denominado "Grand Slam".

Canapino festejó por duplicado, toda vez que este triunfo lo proyectó a la punta del certamen, en el que ahora se ubica segundo Ardusso (ganador de la carrera del sábado) y ocupa el tercer lugar Mariano Werner (Peugeot 408), que llegó como puntero a la competencia de Rosario.

Final (31 vueltas): 1° Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), en 33m11s355, a un promedio de 145,430 Km/h; 2° Facundo Ardusso (Renault Fluence) a 1s016; 3° Matías Rossi (Toyota Corolla) a 1s292; 4° Damián Fineschi (Ford Focus) a 2s558; 5° Leonel Pernía (Renault Fluence) a 2s907; 6° Bruno Etman (Toyota Corolla) a 3s578; 7° Facundo Chapur (Peugeot 408); 8° Matías Milla (Toyota Corolla) a 5s448; 9° Luis José Di Palma (Renault Fluence) a 11s801; 10° Emiliano Spataro (Renault Fluence) a 14s841; 11° Carlos Javier Merlo (Fiat Linea) a 15s239; 12° Luciano Farroni (Ford Focus) a 15s652; 13° Germán Sirvent (Renault Fluence) a 15s745; 14° Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408) a 15s823 y 15° Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla) a 16s047.

Campeonato: Agustín Canapino 75,5 puntos; Facundo Ardusso 73; Mariano Werner 64; Matías Rossi 61; Damián Fineschi 51; Leonel Pernía 48; Facundo Chapur 46; Fabián Yannantuoni 43; Emiliano Spataro 41 y José Manuel Urcera 40.

Próxima fecha: 10 y 11 de junio en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).