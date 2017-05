Delfino, conforme con el avance de la investigación

La fiscal Carolina Parodi se reunió con el jugador de básquet, Carlos Delfino, en el marco de la investigación que lleva adelante la funcionaria del MPA a raíz del robo sufrido por el deportista en su casa en un barrio privado ubicado a la vera de la autopista Santa Fe–Rosario.Luego brindaron una conferencia de la que también participó el abogado de Delfino, Hugo Benuzzi. En este sentido, el deportista se manifestó conforme con el accionar de la fiscal Parodi y de la Policía de Investigaciones (PDI) “Estoy conforme con cómo se están moviendo. Están muy activos y fueron de gran ayuda”.Por otra parte, el deportista dijo estar “triste porque las cosas siguen sin aparecer”. En tal sentido hizo hincapié en que “son cosas que tienen que ver con mi historia, cosas que viví con mis compañeros y con gente de otros deportes. Para mí, tienen un valor inalcanzable”.Por último, Delfino concluyó que “sé que hay menores involucrados y no es fácil para la investigación, pero esperaba que los padres ayudaran un poco más y todo se desenvolviera más fácilmente. Todavía no vi a ninguno, no escuché a ninguno. Nadie pidió disculpas y nadie se acercó a mí”.INVESTIGACIONLa fiscal Parodi dijo que en la reunión que mantuvo con el basquetbolista le brindó información acerca de “las diligencias realizadas hasta el momento, los avances logrados en la investigación y las medidas a tomar en el futuro”.Parodi también informó que “tenemos evidencia de que ha habido participación de niños, y estamos investigando la posible participación de adultos que podrían estar involucrados como encubridores”. En tal sentido, indicó que “no se descarta la participación de otras personas del mismo barrio, o ajenas al country”.La funcionaria del MPA también detalló que “hasta el momento estamos trabajando a través de los testimonios de dos mamás que se presentaron espontáneamente a declarar”.En relación a las cosas robadas, Parodi sostuvo que “no tenemos un inventario definitivo porque la víctima, hasta hoy, se sigue dando cuenta de las cosas que le faltan”. También se refirió a los allanamientos realizados ayer y dijo que fueron tres.