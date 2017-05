El pasado jueves el Concejo Municipal aprobó el pedido de informes del PRO sobre los lavacoches en la ciudad, que implica saber si de aplicarse la norma que regularía a la actividad se incumpliría con otras ordenanzas que controlan la ocupación del espacio público.

Mucho se viene hablando de los "trapitos" en la ciudad, de sus modos, de su presencia, si quitan o no ventas en cada uno de los negocios en los cuáles se instalan toda una mañana... Además, ya hace un año que el PRO había presentado un pedido de informes para saber qué estaba haciendo el DEM con respecto a este tema.

El que salió a hablar de este tema es un histórico "trapito" de la ciudad, que lleva más de 10 años sobre la primera cuadra de calle Lavalle, de lunes a lunes, sin faltar prácticamente un día. Su nombre es Néstor y tiene 23 años. Empezó muy chiquito a trabajar en esto y según expresa, esta es la única fuente de trabajo que tiene: “este es mi trabajo, mi familia no come si yo no trabajo. Yo no hago otras cosas y vengo a trabajar lavando autos. Acá todos me conocen y tengo muchos clientes", dijo con un léxico bastante callejero que aquí trataremos de evitar.

Según Néstor, los "trapitos" no le quitan clientes a los negocios: "no creo que pase eso. Nosotros tenemos buena onda con los comerciantes y muchos de ellos son clientes nuestros, trabajamos con ellos. A mí me parece que no es así. Pasa que muchas veces la gente busca hablar de nosotros, ensuciarnos. Hablan sin saber a veces", explicó el trabajador en "La mañana de ADN" (97.9 Mhz).

Recordemos que uno de los referentes del PRO, Hugo Menossi, había explicado que "las ordenanzas tenían un espíritu que propendían a un ordenamiento y tenemos un problema con la actividad que realizan los chicos y evidentemente, hay necesidades que los lleva a hacer esto porque tal vez no tienen otra herramienta. Nosotros no queremos chocar con la legislación vigente y queremos darle una solución a los chicos y los vecinos que reclaman. Nos parece que la cuestión debería ir hacia otro lado. Pero la Municipalidad hizo un trabajo, que ya lleva dos o tres años, que entendemos que es importante y queremos utilizarlo para darle otro sentido, no para darle el que quiere el Municipio", indicó el edil.

Recordemos que otra preocupación del partido son aquellos que andan 'por izquierda', por las calles de la ciudad. "Hay mucha gente que son buenos, muy respetuosos. Tenemos que hacer un trabajo integral para todos. No hay que dejar cabos sueltos".

Sobre este tema, el "trapito" consultado dijo que "me gusta la idea de que se nos identifique, me parece bien, ya que muchos somos laburantes y solamente queremos trabajar. Pero también sabemos que hay gente que roba, gente que se viste de albañiles para salir a robar. Nosotros eso lo vemos y nadie dice nada, se ocupan sólo de nosotros", dijo.

En tanto, le pidió a los concejales que aceleren esta medida, teniendo en cuenta que ellos están a favor. "Dijeron que la iban a hacer, pero ahí quedó todo. Nosotros ya estamos registrados, pero no pasó más nada", confesó.



TRABAJO EN MARCHA

El 12 de mayo, el PRO presentó una minuta en la que remarca las medidas de intervención de los "trapitos". En el mismo remarca que la Guardia Urbana Rafaelina hizo un relevamiento de los mismos en diciembre del año 2013, donde indicó que había 82 personas lavando autos en el microcentro de la ciudad y que desde la conformación del equipo y el sostenimiento de la presencia del Estado Local en el sector, dicho número se redujo a la mitad y se mantuvo estable hasta la fecha.

Además, destaca que el grupo de lavacoches está compuesto en su gran mayoría por hombres jóvenes (entre 20-35 años), con trayectorias personales que denotan una profunda vulneración de derechos y de exclusión social. "La actividad de lavar autos en la vía pública constituye para este grupo su actividad económica principal y una fuente de ingreso que permite la supervivencia personal y de sus grupos familiares", dice en el apartado.