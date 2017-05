CRAR superó a La Salle y es el único puntero

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó ayer como local a La Salle por 18 a 16 en el partido que completó la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral en la Zona Ascenso. El equipo rafaelino, con este resultado, es el único líder del grupo. Los puntos fueron convertidos por los tries de Franco Davicino y Juan Manuel Imvinkelried, dos penales y una conversión de Pablo Villar. El encuentro fue televisado en directo por el canal provincial 5RTV.

El elenco Verde debió trabajar duro para llevarse la victoria, ya que al cabo del primer tiempo perdía por 10 a 3. En ese período, solo pudo anotar con el pie por parte de Poli Villar, producto de que no fueron demasiados los momentos en que pudo jugar en campo rival. Y cuando lo hizo le faltó precisión en el juego de manos para llegar al ingoal adversario.

En el segundo tiempo fue diferente la actitud. CRAR tackleó mejor, propuso ser más protagonista en ataque y con los forwards ganando metros de manera consistente, llegaron los esperados tries para dar vuelta el resultado, los dos parecidos, uno por Franco Davicino y el otro de su compañero de segunda línea, Juan M. Imvinkelried.

Con la puntería acostumbrada de Villar, se terminó de consumar la remontada para sumar 4 puntos importantes.

CRAR formó de la siguiente manera: Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib y Matías Rocchi; Juan M. Barreiro y Franco Davicino; Juan P. Imvinkelried, Juan M. Imvinkelried y Mariano Ferrero; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Guillermo Brown, Ignacio Pfaffen, José María Williner, Juan M. Salari; Nicolás Imvimkelried.

Cambios: Jonathan Viotti por Zegaib; Daniel Espíndola por Rocchi; Tomás Ibarra por Juan Barreiro; Ricardo Brown por Salari y Lautaro Trossero por Guillermo Brown.

Posiciones: CRAR 14 puntos; La Salle y Los Caranchos 10; Los Pampas de Rufino; Logaritmo y Cha Roga 2.



OTRAS CATEGORIAS

En Reserva se impuso CRAR por 50 a 27, mientras que en Pre-Reserva se impuso La Salle por 20 a 12. En este encuentro, el primero de la jornada, un jugador del equipo santafesino sufrió una lesión que motivó su traslado a un nosocomio local.