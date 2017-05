Tiempo de finales en el Car Show

Luego de cumplirse una intensa actividad en la jornada sabatina, hoy el Car Show Santafesino estará desarrollando la parte central de su espectáculo en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela".

Ayer se realizaron los entrenamientos y las clasificaciones para las cinco divisionales, TC 4000 SS, TS 1800, Turismo Fiat Santafesino, Fórmula 3 Santafesina 1.6 (además disputó su primera final) y Fiat 600 TS (llevó a cabo su única serie), con estos resultados:

TC 4000 SS (clasificación): 1º Franco Passarino (Falcon), en 1m16s037 Km/h; 2º Marcelo Feliciani (Chevy) a 171 milésimas; 3º Sergio Cheirano (Chevy) a 213; 4º Fernando Terré (Chevy) a 436; 5º Claudio Buchholz (Chevy) a 543; 6º Fernando Villa (Falcon) a 576; 7º Ariel Yacob (Chevy) a 685; 8º Mauro Perassi (Fairlane) a 735; 9º Héctor Fain (Falcon) a 1s086; 10º Alberto Felizia (Falcon) a 1s255... 16º Oscar Garmaz (Falcon) a 5s065.

TS 1800 (clasificación): 1º Cristian Garbiglia (Ka), en 1m16s377; 2º Alfredo Lestard (Clio) a 38 milésimas; 3º Luciano Bucci (Trend) a 95; 4º Gastón Giordano (Palio) a 188; 5º Marcos Bobbio (Clio) a 221; 6º Andrés Cief (Clio) a 319; 7º Fernando Martino (Clio) a 398; 8º Alejo Borgiani (Gol) a 492; 9º Lucas Tedeschi (Trend) a 496; 10º Juan Ignacio Canela (Clio) a 525... 15º Alejandro Almeida (Trend) a 1s088... 17º Agustín Bonomo (Gol) a 1s222... 18º Eugenio Mautino (Fiesta) a 1s310... 26º Sebastián Sábolo (Clio) a 2s342.

Turismo Fiat Santafesino (clasificación): 1º Máximo Gauchat (Uno), en 1m20s149; 2º José Luis Costamagna (Duna) a 234 milésimas; 3º Lucas Salvatierra (Uno) a 252; 4º Sergio Martínez (128) a 256; 5º Juan Pablo Demonte (Uno) a 444; 6º Juan Marcelo Lecce (Uno Way) a 489; 7º Marcelo Dalmazzo (Uno) a 537; 8º Maximiliano Andreis (Uno) a 576; 9º Carlos Longhi (128) a 616; 10º Ismael Yapur (Uno) a 672... 15º Nicolás Valentini (Uno) a 816... 24º Ricardo Saracco (Uno Way) a 1s315... 38º Cristian Vaira (128) a 3s052.

Fórmula 3 Santafesina 1.6 (primera final): 1º Alfredo Esterkin, en 12m12s506; 2º Damián Mari a 21 milésimas; 3º Ever Franetovich a 1s673; 4º Renzo Testa a 5s092; 5º Fabián Mainero a 8s914; 6º Diego Díaz a 8s950; 7º Gregorio Lang a 11s792; 8º Daniel Illanes a 15s354; 9º Joaquín Ricciotti a 15s563 y 10º Miguel Argañaráz a 23s891.

Fiat 600 TS (serie única): 1º Luis Cifre, en 8m32s805; 2º Nicolás Aimar a 133 milésimas; 3º Eduardo Bertone a 790; 4º Gabriel Emmert a 1s052; 5º Joaquín Del Pino a 15s234; 6º Mauricio Luciano a 16s398; 7º Axel Lederhos a 1 vuelta y 8º Javier Melidoro a 1 vuelta.



EL CRONOGRAMA

Hoy se completará la actividad en estos horarios: 08:30, 09:00 y 09:30 series Turismo Fiat Santafesino (6 vueltas); 10:00 y 10:30 series TS 1800 (6 vueltas); 11:00 y 11:30 series TC 4000 SS (6 vueltas); 12:10 final Fiat 600 TS (14 vueltas ó 25'); 13:00 segunda final Fórmula 3 Santafesina 1.6 (14 vueltas ó 25'); 13:35 final Turismo Fiat Santafesino (16 vueltas ó 30'); 14:25 final TS 1800 (16 vueltas ó 30') y 15:10 final TC 4000 SS (16 vueltas ó 30').