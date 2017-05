Píldoras Políticas

En medio de la discusión de temas de agenda bilateral, el presidente Mauricio Macri aprovechó un breve relajo en el encuentro con su par de la República Popular de China, Xi Jinping, para mostrarle sus habilidades futbolísticas. El video en su celular era de un gol de tiro libre marcado en un partido entre amigos en la quinta Los Abrojos, ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.Un funcionario nacional, tal vez con envidia por no haber sido parte de la comitiva que visitó Emiratos Arabes Unidos (EAU), China y Japón, no tardó en minimizar la conquista del líder del PRO en las redes del equipo rival. "Hizo lo que hace un buen representante: edita lo mejor del jugador. Si le mostraba un partido entero, yo no sé qué hubiera dicho Xi", bromearon en Casa Rosada.Con el presidente Mauricio Macri de gira por Asia, la Casa Rosada tuvo una visita musical con tono crítico de la mano del líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, y de su par Fidel Nadal. Para ser más precisos, hay que aclarar que los artistas no estuvieron dentro de la sede del Poder Ejecutivo, sino que el pasado jueves se acercaron hasta la reja sobre la calle Balcarce.Durante su breve paso por el frente de la Casa de Gobierno, los músicos cantaron unas estrofas de la canción "Gente que no" de la banda Todos Tus Muertos, que en los 90 estuvo encabezada por Fidel Nadal. "Hay gente mentirosa, gente policía/ Gente de mierda, gente que no/ Gente que no, gente que no", entonaron los cantantes, ante la mirada de los efectivos de la Policía Federal, a los que no les gustó demasiado su presencia.El miércoles pasado se jugó en la cancha de Quilmes el partido por la Copa Argentina entre Independiente y Deportivo Camioneros, ambos equipos conducidos por Hugo y Pablo Moyano, y en la platea se pudo ver al legislador de Bien Común Gustavo Vera. Fue Pablo Moyano, conductor de Deportivo Camioneros, quien invitó a Vera (con quien mantiene una "gran relación", según contaron a esta sección) a ver el partido junto a él.A pesar de ser hincha confeso de Atlanta, Vera hinchó por Camioneros y se ilusionó cuando ambos equipos fueron a penales, aunque el match lo ganó finalmente el Rojo de Avellaneda.No obstante, el legislador atendió con gusto a los varios dirigentes del gremio y el club de Camioneros que se le acercaron para pedirle una foto, entre ellos, el boxeador Gonzalo "Patón" Basile, uno de los custodios más conocidos de los Moyano.Los líderes del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer, mantienen hasta ahora su acuerdo parlamentario y siguen explorando la posibilidad de una alianza para las elecciones legislativas, algo que las bases de ambos partidos intentan recrear, no siempre con éxito.Por ejemplo, días atrás, en el partido bonaerense de Lanús, los referentes y militantes locales del Frente Renovador y del GEN mantuvieron un encuentro para tratar de acercar posiciones y empezar a pavimentar el camino que recorrerán sus líderes.Sin embargo, los massistas se sorprendieron cuando notaron que, mientras ellos eran un grupo de 12 personas, del lado del GEN concurrió al encuentro una sola persona. Dicen que les está pasando lo mismo en varios distritos. Menos mal que no tratan de organizar un partido de fútbol.El exembajador ante Estados Unidos Martín Lousteau se reunió con referentes del Partido Socialista porteño -esta fuerza tiene a nivel nacional al santafesino Antonio Bonfatti como presidente- que lo respaldaron de cara a las elecciones legislativas, pero se quejó de que en Cambiemos "algunos que tienen un criterio arbitrario modifican las reglas de acuerdo a lo que les conviene personalmente".El líder del espacio porteño ECO, que reclama sin éxito una interna dentro de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que su intención siempre fue "ampliar Cambiemos y fortalecerlo en la Ciudad pero hay algunos que tienen un criterio arbitrario, modifican las reglas de acuerdo a lo que les conviene personalmente".