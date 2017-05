San Lorenzo ante Aldosivi

Motivado por la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores, San Lorenzo buscará continuar de racha cuando reciba hoy a Aldosivi en el estadio Pedro Bidegain, en la continuidad de la 25ª fecha del torneo de Primera División. El encuentro se disputará desde las 16.15, será dirigido por Fernando Espinoza y contará con la televisación en vivo de El Trece. El Ciclón viene de ganarle el clásico a Huracán y el escolta del puntero Boca, a 6 unidades, con lo cuál buscará un nuevo triunfo para seguir en la lucha por el título. Por su parte, el conjunto marplatense, que suma 7 caídas consecutivas, necesita sumar puntos para no caer en zona de descenso, aunque el fixture no lo ayuda ya que después de jugar ante San Lorenzo le tocará verse la cara con los otros cuatro grandes.



ACADEMIAS EN ROSARIO

Central y Racing se enfrentarán hoy en Rosario, partido en el cual el equipo local, que viene de vencer en el derby rosarino a Newell’s en el Parque de la Independencia, buscará seguir por el camino del triunfo y la visita dejar atrás la derrota en el clásico de Avellaneda. El encuentro se jugará a las 20.15 en el estadio Gigante de Arroyito, contará con el arbitraje de Ariel Penel e irá televisado por El Trece.

En tanto, Temperley recibirá a Colón, en el que buscará volver a ganar para intentar salir de la zona de descenso y se medirá ante un difícil rival. El partido se disputará a partir de las 17 en el estadio Alfredo Beranger, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, será televisado por la TV Pública y al mismo el "Celeste" llega tras dos derrotas seguidas como visitante ante River y Arsenal. En tanto, el elenco santafesino, que sigue en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores, viene de empatar como local el clásico ante Unión y una de las incógnitas del técnico Eduardo Domínguez era esperar la evolución de Diego Vera, pero finalmente el goleador no se recuperó de sus molestias físicas y quedó al margen del partido ante Temperley.

Por su parte, Godoy Cruz recibirá a Vélez, en el que buscará olvidarse de la derrota en Brasil por la Copa Libertadores ante un equipo que intentará ganar de visitante. El encuentro se jugará a partir de las 15 en el estadio Malvinas Argentinas, será controlado por el árbitro Patricio Loustau, irá televisado por canal 9 y al mismo el elenco mendocinollega tras caer ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte mientras que en el certamen local venció en San Juan a San Martín.

Por último, Quilmes será local de Defensa y Justicia, en un partido en el cual buscará una necesitada victoria ante un difícil rival. El encuentro se jugará en el estadio "Centenario Ciudad de Quilmes" a partir de las 19:15 horas, tendrá el arbitraje de Fernando Rapallini y contará con la transmisión de la señal DeporTV. El equipo de Cristian Díaz viene de perder con el propio elenco de Florencio Varela por 2 a 0, tiene 22 unidades en la tabla de posiciones y actualmente se encuentra en zona de descenso, por lo que necesita imperiosamente un triunfo. A su vez, el conjunto de Sebastián Beccacece tiene 34 puntos, lleva 6 partidos sin perder en el campeonato local y el pasado fin de semana logró una victoria ante su rival de hoy en condición de local que le da la esperanza de poder ingresar a la próxima Copa Sudamericana.