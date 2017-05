Boca ganó y se recuperó

Un aislado gol de Darío Benedetto y una actuación con altibajos le permitió a Boca sortear un duro compromiso ante Newell’s y ganar por 1 a 0, para pisar fuerte en la punta del torneo de Primera División, en la continuidad de la 25ª fecha del Torneo de Primera División. Una jugada personal de Darío Benedetto, con un remate desde afuera del área, a los 24 minutos del primer tiempo, le dio a Boca, que venía de perder el Superclásico, el gol del triunfo que le permite sortear otra jornada como líder del torneo y soñar con el título. Es que con este triunfo Boca suma 52 puntos y Newell’s resignó cualquier chance de pelear el título dado que tiene 45 y perdió los últimos tres partidos que disputó.En tanto, con un gol a segundos del final, Independiente se impuso a Huracán por 2 a 1 en el estadio "Libertadores de América". Emmanuel Gigliotti, en contra de su valla a los 26 minutos del primer tiempo, inauguró el score para el "Globito" mientras que Ezequiel Barco, a través de un penal a los 35 del complemento, niveló el tanteador, mientras que Walter Erviti, a los 49 minutos de la etapa final, le dio la victoria al elenco de Holan. El "Rey de Copas" cosechó su tercer triunfo consecutivo y sueña con dar pelea y con entrar a la Libertadores.Previamente, Talleres de Córdoba recuperó su mejor versión de juego y con un inapelable triunfo 4-1 frente a Sarmiento de Junín como visitante, aseguró su permanencia en Primera División y dejó contra las cuerdas al conjunto local, muy complicado para mantener la categoría. La "T", que venía de empatar el clásico ante Belgrano, desplegó todo su armamento ofensivo y logró irse al descanso en ventaja gracias a las apariciones de Victorio Ramis y Ezequiel Rescaldani, a los 21 y 24 minutos del primer tiempo, respectivamente. En el complemento, los dirigidos por Frank Darío Kudelka aprovecharon las licencias de un Sarmiento desesperado en ataque y sentenciaron la historia a través de Jonathan Menéndez y un contragolpe letal de Ramis, todo antes de los primeros 20'. En el tramo final, un cabezazo de Brian Fernández, en su debut tras incorporarse desde Racing el jueves pasado, produjo el descuento de Sarmiento, que no jugó bien y preocupa a Fernando "Teté" Quiroz. Con este resultado, Talleres logró mantener su plaza en Primera División, objetivo inicial de la temporada, y ahora sueña con lograr la clasificación a la Copa Sudamericana, ya que quedó con 37 puntos, en la misma línea que Rosario Central, que obtendría la última plaza.Además, en Córdoba, Belgrano y Patronato igualaron 1 a 1, un resultado que no le sirve demasiado a ninguno de los dos. El "Patrón" de Paraná se puso en ventaja con un cabezazo del delantero Matías Quiroga, a los 24 minutos, pero en el complemento Mariano Barbieri, a los 35, igualó para el local. Patronato, con este empate, hace 10 fechas que no gana y está aquejado por el flojo promedio del descenso, mientras que el "Pirata" sumó su tercer partido sin caídas.Por su parte, Arsenal de Sarandí superó a Unión por 1 a 0 en Santa Fe, y sigue engrosando su promedio para permanecer en la máxima categoría. Leonardo Rolón, a los 33 minutos del complemento, anotó el único tanto del encuentro con una excelente definición, que quedó en vuelta en la polémica por un fuera de juego que no fue sancionado. Con este triunfo, Arsenal sumó su segunda alegría al hilo y empieza a sacarle diferencias importantes a sus perseguidores en la lucha por el descenso, mientras que Unión llegó a 7 cotejos sin triunfos. Por último, Tigre no pudo mantener la ventaja que había conseguido en el primer tiempo y San Martín de San Juan, con un hombre menos por la expulsión de Gelabert, rescató un punto de su visita a la localidad bonaerense de Victoria. El mediocampista devenido en lateral derecho Lucas Menossi adelantó a Tigre a los 31 minutos del primer tiempo, con complicidad de Luis Ardente, mientras que Emanuel Denning, a 15’ del final, igualó para el Santo.