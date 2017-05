El INDEC a un paso de ampliar la medición sobre consumo masivo

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Ministerio de Producción consideró que hay una baja sobreestimada de la medición oficial sobre consumo ya que el indicador sigue en caída y por eso planea con el INDEC ampliar el análisis. Mientras el consumo no repunta, crecen las preocupaciones del Gobierno más marcadas en el terreno económico, aunque creen que se reactivará en el segundo semestre por suba de empleo y salario.El Gobierno asegura que los indicadores de la economía son más positivos que antes, que muestran una recuperación y que son cada vez menos los sectores que están en rojo, según sostuvo un informe de Infobae. Son dos estudios importantes que utilizan los funcionarios y que incluso llegan al despacho del presidente Mauricio Macri cuando solicita un panorama de lo que sucede en la economía argentina.Uno es el que coordina el ministerio de Hacienda, que analiza ocho sectores y que confeccionó por primera vez en mayo con datos de enero a abril. El otro es el del ministerio de Producción, que realiza la secretaria de Transformación Productiva y es más conocido como el "monitor de la economía real"."Con un semáforo con más verdes que rojos, el último informe destaca una suba del 35% interanual de las importaciones de bienes de capital en marzo, una suba del 11% en la construcción luego de 14 meses de baja y un crecimiento del 15% en la producción de acero en abril", manifiesta el reporte.Fuentes del Ministerio de Producción aseguraron a Infobae que "el campo fue lo primero que comenzó a traccionar en agosto del año pasado y ahora vemos que la industria está creciendo". Pero el consumo no repunta y es uno de los indicadores que siguen de cerca desde el Gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre.El año pasado terminó con una caída del 4% y el primer trimestre continuó en rojo, en torno al 2% según las mediciones del sector privado. En tanto, el Gobierno hoy cree que existe una "caída sobreestimada" en el consumo y ante todo consideran que hay un "collage de datos" que no siempre se corresponden con la realidad. Es por eso que ya se encuentra en conversación con equipos técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para ampliar la medición oficial sobre el consumo.