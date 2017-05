En Argentina temen efectos de la crisis

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El tembladeral político que sacude a Brasil repercutirá en la Argentina y podría afectar principalmente a economías regionales y diversos sectores de la industria como automotriz, calzado, plástico y químicos, aunque no terminará provocando una crisis en el país.El intercambio comercial entre la Argentina y Brasil llega a 22.500 millones de dólares por año y del volumen de exportaciones se destinan a ese mercado un 15%. Por cada punto que crece la economía brasileña, la Argentina aumenta en 0,25% su producto bruto y por cada auto que se exporta al país vecino, ingresan dos. Para los economistas, los rubros más castigados serán las economías regionales y la industria automotriz, pero también podrían resultar castigados los sectores del calzado, plásticos y químicos.El economista jefe de la Fundación FIEL, Daniel Artana, consideró que la crisis política que sufre Brasil tendrá "un impacto negativo" en la Argentina, sobre todo en la industria y en "algunas" economías regionales. A su criterio, esa situación "va a depender de lo que dure la incertidumbre política y de cuánto complique la economía argentina. Será un parto que va a durar hasta que haya un nuevo presidente en Brasil elegido por el voto popular".En declaraciones radiales, Artana añadió: "las noticias que vienen del Brasil no son buenas, porque el ruido le va a poner alguna traba a la recuperación brasileña y a nosotros nos conviene que a Brasil le vaya bien". No obstante, resaltó que la crisis brasileña "no nos va a llevar a una situación de crisis cómo se ha vivido en otros tiempos en Argentina"."Cuánto nos va a pegar va a depender de cuánto demore la solución política en Brasil. Pero va a haber un impacto negativo y va a depender de lo que dure esta incertidumbre. Pega en la industria y en algunas economías regionales que venden a Brasil", indicó.Dante Sica, director de la consultora ABECEB, señaló que una potencial renuncia del presidente Michel Temer "provocará más inestabilidad y que no lo haga hará el camino más lento, creando más incertidumbre, lo que hará que la situación tenga más repercusión en la economía". "En lo económico, la crisis de Brasil ralentiza la economía argentina porque afecta las exportaciones e impacta en el sector automotriz si ese país no se recupera", indicó, en declaraciones al diario El Cronista.Fausto Spotorno, economista de la consultora de Ferreres, estimó la posibilidad de tres escenarios a partir de lo que ocurra en Brasil. "El primero es que a la Argentina le afecte poco la crisis en Brasil y sólo retrase el crecimiento de la industria", sostuvo Spotorno en declaraciones al portal Infobae.Agregó que "es el escenario más optimista y con un impacto marginal en este sector" y planteó un segundo escenario a partir de una salida de capitales, menos crédito y devaluación del real, lo que generará más preocupación en la Argentina. Respecto del tercer escenario, dijo que "si la situación se dificulta y los inversores desean salir en general de América Latina, la Argentina estará en problemas. Pero es difícil pronosticarlo hoy".