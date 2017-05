Súper TC2000: correrá en Rosario

Una fecha especial tendrá el Súper TC2000 en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, toda vez que realizará dos carreras, una esta tarde y otra mañana al mediodía.Para determinar el ordenamiento de las grillas, también se llevarán a cabo dos clasificaciones y además, en esta oportunidad, no se aplicará el sistema de penalizaciones.De acuerdo con el cronograma oficial, hoy a partir de las 16:07 se disputará la primera carrera, en tanto que mañana se largará la segunda a las 12:07, en ambos casos a 21 vueltas.En las tres fechas anteriores no hubo triunfadores repetidos. José Manuel Urcera (Citroën C4 Lounge) venció en la primera en el "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires; en la segunda ganó Facundo Chapur (Peugeot 408) en el Circuito Internacional de Potrero de los Funes (San Luis) y en la tercera se impuso Fabián Yannantuoni (Peugeot 408) en el autódromo "Jorge Angel Pena" de Mendoza.Hoy se desarrollarán entrenamientos, clasificaciones y las primeras carreras de Súper TC2000 y Fiat Punto Abarth, que será la única telonera, ya que no competirá en el trazado rosarino la Fórmula Renault 2.0.El domingo, luego de la segunda clasificación de la división superior se disputarán las segundas carreras de Fiat Punto Abarth y Súper TC2000.Teniendo en cuenta que se realizarán dos competencias, la escala de puntos que se aplicará en cada una de las reservadas al Súper TC2000, será la siguiente: 20 puntos al 1º; 17 al 2º; 14,5 al 3º; 12,5 al 4º; 11 al 5º; 10 al 6º; 8,5 al 7º; 7,5 al 8º; 6,5 al 9º; 5,5 al 10º; 4,5 al 11º; 3,5 al 12º; 2,5 al 13º; 1,5 al 14º y 0,5 al 15º.