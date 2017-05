El Movimiento Evita va por una banca

Con el respaldo de la diputada Lucila De Ponti, la candidata a concejal por el Movimiento Evita, Florencia Armando, brindó sus primeras expectativas de cara a una campaña que los ubicará en la interna peronista.Armando dejó en claro que desde su sector se apostará a la unidad del peronismo, pero "aportando nuevas visiones". Es decir, yendo a internas, y descartó la posibilidad de crear una lista de consenso."Nuestra intención es la de sumar, no la de partir ni la de fraccionar el partido. Separarnos en diferentes listas nos fortalece. Para eso es la herramienta de la interna, sólo para medirnos entre nosotros", agregó.Además de ser militante del Movimiento Evita desde hace muchos años, Armando es una comerciante minorista de la ciudad, y manifestó que su principal preocupación es el tema de la inseguridad."Creemos que es muy importante el tema de la inseguridad. Como comerciante, me ha tocado ser víctima de esto. Y, de manera transversal, el otro gran problema son las adicciones. Hay chicos que todavía hoy no cuentan con una atención para la rehabilitación. Y de esa manera no se pueden reincorporar la sociedad", puntualizó.