Gendarmería realizó dos allanamientos por drogas

Personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Rafaela de Gendarmería Nacional, llevó a cabo una investigación por el lapso de ocho meses, donde se pudo detectar e identificar a una organización que se dedicaba a la venta de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo en la localidad de El Trébol, departamento San Martín.Por tal motivo y por orden del Juzgado Federal de Rafaela, en la noche del jueves 18 último, los efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Rafaela, de manera conjunta con personal del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela, del personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Agrupación XXI Santa Fe Norte, y del Escuadrón Santa Fe Norte 3 -todos de Gendarmería Nacional-, llevaron a cabo dos allanamientos domiciliarios en El Trébol.Los procedimientos dieron como resultado final la detención en carácter de incomunicados de dos ciudadanos mayores de edad, siendo estos uno de sexo masculino y la restante de sexo femenino aunque no se reveló su identidad. No obstante ambos son parte vital de esta organización que se encontraba acechando hace mucho tiempo a la ciudad de El Trébol.Así, se procedió al secuestro de dos 2 motovehículos, de $15.000, de 200 grs aproximadamente de marihuana lista para ser fraccionada y comercializada, de una planta de marihuana, varias dosis de cocaína listas para su comercialización, 7 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la investigación que se llevaba adelante.Si bien no se pudo obtener ningún tipo de información oficial por parte de la fuerza, se supo sobre un gran despliegue nocturno de personal de Gendarmería Nacional, incluyendo la utilización de un perro detector de narcóticos, que en compañía de su guía registraron ambos domicilios y los fondos de los mismos.Por último se pudo conocer que ya en la mañana de ayer viernes, los detenidos se encontraban prestando la correspondiente declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Rafaela a cargo del Dr. Miguel Eugenio Abasolo.