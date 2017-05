Concurso "InnovAcción" encuentro con jóvenes

En la tarde de ayer, en el Salón Verde del edificio municipal, se realizó el primer encuentro con los jóvenes que participan del Concurso de ideas innovadoras “InnovAcción 2017”, un programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela.El evento estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano e integrantes de su Gabinete que se verán involucrados en el proceso del concurso. Cada uno de ellos se presentó y comentó las problemáticas de la ciudad que advierten en su área de trabajo.La máxima autoridad del Ejecutivo se dirigió a los jóvenes y les agradeció “por confiar en este proyecto que estamos llevando adelante. La convocatoria fue muy buena. El año pasado se trabajó muy bien y me parece que este año se va a hacer aún mejor por la experiencia del año transcurrido”.“Ustedes vieron la diversidad de temáticas que hay en la ciudad. Tenemos un Gabinete con el que tratamos de hacer frente a los desafíos del corto y mediano plazo. El 24 de octubre de 2031 Rafaela cumplirá 150 años. En estos 15 años que van a transcurrir desde hoy a esa fecha, la velocidad de los cambios va a ser muchísimo más rápida de la que estamos acostumbrados a ver”, agregó.Después, expuso algunos datos que explican el motivo de la convocatoria a los jóvenes: “El 46 por ciento de la población de Rafaela tiene menos de 30 años. Es una característica poblacional. Esto muestra que tenemos un desafío enorme porque hay mucha movilidad, demanda e inteligencia para pensar hacia el futuro. Por otro lado, el Banco Mundial dice que el 60 por ciento de los empleos que están en la Argentina podrían ser reemplazados por alguna tecnología existente en el mundo”.Además, comentó que “son cosas que van a suceder y tenemos que ver cómo nos vamos a adaptar a estos cambios que se vienen. Tenemos que hacer el esfuerzo de además de ver los desafíos del presente, ubicarnos en ese futuro de los 150 años de Rafaela para ver cuáles son los cambios que podemos producir. Si esto no lo elaboramos en conjunto con los jóvenes, no estamos alertando y trabajando en una comunidad que va a sentir esa repercusión”.Por último, remarcó: “Estos son los motivos que fundamentan el programa. Esto no es un entretenimiento ni es un campeonato de ideas. Acá estamos hablando en serio del futuro de la ciudad”.Cabe aclarar que este programa tiene como objetivo promover la innovación y la creatividad articulando las actividades que se realizan con las instituciones que conforman el sistema de innovación local e impulsar acciones de cooperación para la mejora de la calidad de vida de la ciudad.