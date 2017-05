Recital del "Abratte Gruv Proyect"

Este sábado 20 de mayo desde las 21:30 horas en el Centro Cultural Municipal sala Sociedad Italiana, tendrá lugar el recital de "Abratte Gruv" proyecto del músico rafaelino Fernando Abratte.La propuesta fue presentada en la Convocatoria de Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura del Municipio por el bajista Fernando Abratte, y se presenta como un ciclo de conciertos de música con influencias negras."Abratte Gruv Proyect" es una banda de funk, soul y acid jazz, liderada por Fernando Abratte, bajista de la ciudad de Rafaela con 30 años de trayectoria en la música. Surge a partir de la búsqueda por generar un repertorio con temas propios y algunos covers tradicionales del género y tocar con diferentes músicos con los cuales compartió escenario a lo largo de su carrera.Si bien la formación está actualmente integrada por Fernando Abratte en bajo, Diego Valsagna en piano, Joa Muriel en guitarra, Diego Paublan en percusión, Nico Previotto en saxo y Candela Sara Hernández como cantante invitada; el proyecto musical nace a comienzos de 2017 con un formato de trío bajo el nombre "Abratte Gruv Trío", y se presentó en tres oportunidades, con distintos músicos integrantes (Ciclo Conciertos Íntimos 2017, La Mula Bar y Margarita Bar)."A partir de una necesidad personal en lo artístico y profesional. Siento que luego de casi 30 años de carrera puedo estar preparado para lanzarme a la aventura de liderar una banda en casi todas las actividades que esto incluye. A veces lo siento una tarea titánica, pero trato de priorizar siempre lo positivo y seguir adelante. Por otro lado, esta etapa me da la libertad de no tener en algunos casos una banda fija y estable. De esa manera también veo la factibilidad de tocar con muchos de los músicos con los que compartí escenarios en el transcurso de tantos años", cuenta Abratte en una entrevista con LA OPINION.Respecto al repertorio, cuenta el líder del proyecto que "estaremos revisitando clásicos de Stevie Wonder, Bobby Hebb, Wilson Pickett y Pee Wee Ellis, entre otros. Me parece muy importante aclarar que especialmente en esta etapa del proyecto y en este concierto voy a concretar en espacios municipales, uno de los caminos más recurrentes será el de la improvisación cercana al lenguaje del Blues y del Jazz. La impronta de esta formación hace que ese sea un camino casi ineludible".El valor de la entrada es de $ 80 y se podrá obtener en la boletería del Centro Cultural Municipal sala Sociedad Italiana, Pueyrredón 262, el día del recital.