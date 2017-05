"El PJ debe ser una alternativa en Santa Fe"

La diputada nacional por Santa Fe, Lucila De Ponti, estuvo este viernes en Rafaela y, además de cumplir una agenda de reuniones con dirigentes políticos y sindicales de la ciudad, formalizó el lanzamiento local de la campaña del Movimiento Evita. En el medio, dejó un claro mensaje al peronismo provincial.Con sólo 32 años, De Ponti se ha convertido en una referente para este sector del justicialismo, que aspira a una renovación del partido. Es por esto que tuvo un cálido recibimiento en la sede inaugurada en la noche de ayer, en la intersección de Alvear y Brasil, donde un importante grupo de militantes, sobre todo jóvenes, acompañaron su presencia.Previamente, durante la jornada del viernes, la legisladora había mantenido reuniones con el secretario general de la CGT, Roberto Oesquer, y con el intendente Luis Castellano, a quien le anunció la decisión de presentar una lista propia en la interna a concejales.Este fue otro de los motivos de su visita: presentar a Florencia Armando como la candidata que encabezará la nómina local en las próximas elecciones del 13 de agosto. Lo hizo en la nueva sede partidaria, donde habló con la prensa."El peronismo en la provincia de Santa Fe tiene un desafío de cara al 2019 que es consolidar el resultado que tuvimos en 2015. Pero en el medio tenemos que transitar la elección del 2017. Y existe la voluntad en toda la provincia de que el peronismo pueda presentar una alternativa competitiva en estas elecciones", apuntó.Si bien no se animó a hablar de nombres que representen la postura del Movimiento Evita, hizo referencia a los nombres que se perfilan dentro del peronismo. Sobre Omar Perotti expresó: "forma parte de una mayoría dentro del peronismo que está en desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno". Y se refirió también a Agustín Rossi: "está claramente en campaña y lo respetamos; nosotros estamos a favor de las internas".De Ponti fue contundente al momento de mencionar sus diferencias con el Gobierno de Mauricio Macri. "El macrismo está queriendo destruir los sectores industriales generadores de trabajo y que no son competitivos; está atacando la conquista de derechos que se habían alcanzado para sectores que antes no los tenían; y está aplicando ajustes de manera directa y también de manera indirecta, a través de la inflación o el tarifazo. Nosotros estamos en total oposición a la propuesta económica del macrismo", apuntó.Es por esto que la diputada destacó la importancia de estas elecciones, ya que la gente podrá evaluar el voto otorgado al macrismo hace dos años, producto del "desencanto" con el Gobierno de Cristina.Finalmente, sobre el encuentro con Castellano dijo: "fue una reunión muy buena, donde pudimos hablar de los temas que preocupan a la ciudad, como así también de la situación del peronismo a nivel provincial y nacional".En cuanto a las internas, De Ponti dijo que el intendente celebró que haya sectores que se sumen al justicialismo. Pero que el Movimiento Evita no se conforma con eso, sino que busca ser una alternativa que "convoque a la gente a participar". Y agregó que, a través de Armando, se propondrán consolidar la participación de la juventud en las internas.