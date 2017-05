“Hemos sido discriminados por los recursos federales”

fue, hasta la asunción de Miguel Lifschitz,. Pero a partir de la llegada del rosarino a la Casa Gris recibió una oferta insuperable: elDe discurso didáctico y sereno, Contigiani se convirtió en poco tiempo, y siempre haciendo referencia a temas de su cartera, en una de las voces más críticas con el gobierno nacional. Pocos opositores llegaron a fustigar las políticas productivas del equipo de Mauricio Macri, siempre con argumentos valederos y conocimiento de causa. Tanto que le hemos escuchado, incluso en nuestra ciudad, que la anterior gestión no era buena, pero tampoco tan mala como esta, términos más, términos menos.Sus embates vienen siendo tanto contra las decisiones como contra todo aquel que se ponga enfrente, dialécticamente hablando. Ya sea a través de la prensa como en las redes sociales, Contigiani castiga sin dobles discursos.En el contexto debe marcarse que el Frente Progresista Cívico y Social, pero más precisamente el Socialismo, viene librando una batalla virtual contra Cambiemos, con más certeza el PRO, preparando el terreno para las próximas elecciones. Y de acuerdo a muchos indicios y unos pocos datos, el Ministro de la Producción podría encabezar la lista de candidatos a Diputados por el oficialismo provincial. El mismo afirmó en Rafaela hace poco más de una semana, que “es un hombre del gobernador”, reconociendo implícitamente que es una posibilidad y que la aceptará llegado el caso.“UN GOBIERNO TIENE QUEMANEJAR PRIORIDADES”Aprovechamos una de sus visitas a nuestra ciudad y dialogamos mano a mano con el ministro Luis Contigiani. En primer lugar sobre su rol político actual, más allá de la gestión, que lo encuentra como uno de los opositores más combativos. El funcionario expresó: “defiendo un país federal, productivo, social, creo en las cadenas de valor, creo en las pymes, creo en el trabajo, en el interior. Creo en un gobierno de claridad y transparencia, creo en un gobierno de concertación. Yo defiendo eso”.-SanCor está en una situación delicada, esperemos que pueda enfrentar esta dura batalla que está dando de la mejor manera posible. SanCor no puede esperar, hay muchísimos trabajadores, proveedores, tamberos que necesitan certezas.-¿Hubo cambio con las multinacionales mineras cuando el gobierno le sacó retenciones por $ 500, $ 600 millones? ¿El presidente de la Nación averiguó cuánto ganaba un gerente de esa multinacional? ¿Pidió cambio de directivos en esas multinacionales mineras? No lo hicieron, lo hacen con SanCor.-Hasta este aporte desde la Nación, que estaría llegando, el gobierno nacional puso cero pesos, porque los $ 250 millones SanCor los devolvió, fue un crédito. Mientras tanto nosotros lo que desplegamos, en paralelo porque así lo teníamos conversado con todas las partes, es el fondo de inversión y desarrollo y el plan tambero, donde hemos contenido a la mayoría de los tamberos santafesinos que pertenecen a SanCor. 1 año de gracia, 0% de interés, con 3 años para su devolución, créditos otorgados por el propio gobierno, no por un banco. Vamos a llegar a más de mil créditos, con plata de la Provincia. Hemos hecho nuestra cuota parte.-Frente a un enojo de un productor tambero mi obligación es escucharlo. Frente a eso escucharlo y tratar de ayudar como lo estamos haciendo, lo hemos concretado desde el año pasado, a partir de un montón de herramientas. Llevo invertido más de $ 49 millones en el rescate de explotaciones tamberas, industriales, de la cadena tambera, además del fondo de inversión y desarrollo. Frente a esos enojos nos queda luchar y trabajar. Frente a opiniones políticas que nos corren por el lado de la obra pública, el tema hidráulico público, lo que yo le digo es que un gobierno a veces tiene que manejar prioridades. Cuando hemos sido de alguna manera ninguneados en años anteriores respecto de los recursos federales, cuando hemos sido discriminados, tuvimos que dar prioridad y puede ser que en los temas viales tengamos un retraso. Que rápidamente el gobernador está cortando esa brecha porque Santa Fe es la provincia que más obra pública está haciendo desde diciembre de 2015, cuando comenzó esta gestión.