La emergencia del sector lácteo tiene media sanción

La Cámara Alta de la legislatura santafesina le dio media sanción al proyecto de declaración de emergencia del sector lácteo, propuesta originalmente elaborada por los senadores Alcides Calvo, Danilo Capitani y Rubén Pirola, que recibió el aval de legisladores justicialistas y del oficialismo. La misma fue girada inmediatamente a Diputados para que sea tratada a la brevedad posible, por lo que la norma estaría muy cerca de ser promulgada.

El proyecto fue considerado y analizado en comisiones del senado y en el dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el Senador Calvo, se le introdujeron importantes modificaciones, ampliando el alcance de la emergencia para que no solo abarque a la industria láctea, sino también a otros integrantes como el transporte o la producción primaria.

La iniciativa propone declarar la emergencia por un plazo de 180 días, estableciéndose que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar, por única vez, la vigencia de la misma por igual plazo igual. El proyecto plantea asegurar la continuidad laboral de todos los trabajadores del sector y asistir socialmente a todos aquellos empleados que hayan perdido su puesto de trabajo con motivo de la grave crisis que atraviesan las empresas radicadas en Santa Fe.

Los participantes de la cadena Láctea, alcanzados por el proyecto, gozarán del beneficio del diferimiento en el pago de los impuestos provinciales y de los servicios prestados por el gobierno provincial.

Asimismo el proyecto establece una Ayuda Social Extraordinaria para todos los trabajadores de las empresas del sector lácteo que, en virtud de la crisis que atraviesa la industria, hayan sido suspendidos sin el pago de sus salarios o hayan sido despedidos. Este aporte consistirá en una suma equivalente al 50 % del salario mínimo vital y móvil, o en su defecto el que determine el Poder Ejecutivo Provincial.

También se contempla la exención, durante la vigencia de la emergencia, de los impuestos provinciales que deban pagar los trabajadores afectados, y dispone que las Empresa Provincial de la Energía y la Empresa prestadora del servicio de agua potable y cloacas fijen tarifas diferenciales y facilidades de pago para dicho personal.



NI UN TAMBO MENOS



Sobre la decisión del Senado provincial dialogamos con el representante del departamento Castellanos, Alcides Calvo, uno de los impulsores del proyecto. El legislador afirmó que “para nosotros era fundamental presentar este proyecto de ley, que contempla ni más ni menos una emergencia a todas las cadenas lácteas. Por supuesto a todos los eslabones de la producción, la industria, el transporte del sistema. Esperemos que pueda darle al sector el espaldarazo necesario, somos conscientes que no es una solución definitiva pero desde la provincia vamos a aportando. Hoy estamos hablando en forma simbólica de una de las empresas más grandes, pero atrás de ellas también estamos hablando de la situación crítica que están sufriendo las pymes lácteas.”

Alcides remarcó la posibilidad de “resaltar la situación de los empleados, aquellos que están despedidos, suspendidos o que les haya bajado su nivel de recursos. Lograr la eximición de los impuestos y los servicios. Una asistencia social a aquellos que lamentablemente ya no tienen su fuente de trabajo”.

Hubo un consenso importante dentro de la cámara y según Calvo un “trabajo de mucha gente. En el día de ayer (por el miércoles) hemos recibido el aporte de técnicos, de senadores, con pequeñas correcciones le hemos dado una forma más efectiva. La provincia tal vez no tenga los recursos para hacer un salvataje total, pero somos conscientes que se puede ayudar. Si esto se da también en la órbita nacional, múltiples serán los efectos”.