Atlético repite el 11 para visitar a Lanús

El entrenador Juan Manuel Llop confirmó ayer el equipo que Atlético de Rafaela pondrá en cancha este sábado desde las 16:15 para visitar a Lanús por la fecha 25 del torneo de Primera.

De esta manera, la ‘Crema’ irá a La Fortaleza, al estadio Néstor Díaz Pérez, por su cuarta victoria seguida, con la ilusión de estirar la racha (hace seis que no pierde) con esta formación: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Emiliano Romero, Lucas Pittinari; Gabriel Gudiño, Fernando Luna y Kevin Itabel; Leandro Díaz.

Se había especulado por el posible ingreso de Angelo Martino por Luna, que trabajó el miércoles de manera diferenciada por una pequeña molestia en el isquio, pero finalmente el exArsenal estará desde la partida.

Por otra parte, el delantero Mauro Albertengo reaparece entre los convocados luego del desgarro que sufriera a comienzos de mes.

En el banco de relevos el DT también tendrá al arquero Ramiro Macagno, al defensor Lucas Blondel y a los mediocampistas Facundo Soloa, Martino, Diego Montiel, más el atacante Ramiro Costa.

El plantel ‘albiceleste’ volverá al trabajo en la mañana de hoy y luego del medio día partirá con rumbo a Capital Federal al aguardo del encuentro del sábado ante Lanús.



RECLAMO LOS PUNTOS



Lanús reclamó ayer formalmente los tres puntos del partido que perdió en la cancha ante Chapecoense 2 a 1 por la Copa Libertadores, ante la mala inclusión de un futbolista. "Recién mandamos el reclamo a FIFA y Conmebol: seguramente ganemos el partido 3 a 0", anunció el presidente de Lanús, Nicolás Russo por la radio AM 1050.

Tras el partido Russo se había mostrado sorprendido por la inclusión de Luiz Otavio, sancionado con tres fechas de suspensión y dos por cumplir e igualmente fue incluido en el equipo."Tengo más de veinticinco años como dirigente y nunca vi nada igual", aseguró el dirigente por radio Mitre.

Russo aseguró que fue el entrenador Jorge Almirón quien se dio cuenta de la irregularidad al ver la planilla de jugadores.

Ante ello, Russo dijo que avisó a sus pares del club brasileño que "tenían un jugador suspendido" y que no era intención de Lanús "ganar los puntos en el escritorio" "Llamaron a Conmebol y Figueredo les dijo que estaba suspendido", contó Russo en referencia a Hugo Figueredo, director de competiciones de CONMEBOL Y agregó, "en principio iban a salir con seis suplentes pero después el presidente de Chapecoense dijo que se hacía cargo él y Otavio jugaba".

En Lanús hay convencimiento que recibirá los puntos, esto le permitiría clasificarse a la próxima instancia de la Copa y no tener que ir la próxima semana a buscar la clasificación a Uruguay.