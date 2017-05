“El pavimento mejora la calidad de vida de la gente”

En la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano recorrió la obra de repavimentación de Bulevar Lehmann, acompañado por la coordinadora de Vecinales, Melina Engler, y los representantes de los barrios directamente beneficiados por la intervención, Miguel Gómez (Guillermo Lehmann) y Arturo Benavídez (Villa Dominga).Los trabajos se incluyen en un plan que abarca 18 cuadras de pavimento en distintos sectores de la ciudad. En esta primera cuadra se intervienen cinco cuadras en el mencionado bulevar y tendrá continuidad en avenida Aristóbulo del Valle.Técnicamente, la obra consiste en el cambio de la carpeta de concreto asfáltico por hormigón de 15 cm de espesor. Se realiza con mano de obra y equipamiento municipal, con un monto de inversión de todo el plan, de casi 10 millones de pesos, correspondiente al Fondo de Obras Menores 2016.Al respecto, el Intendente dijo que “hay mucha obra pública que estamos ejecutando en la ciudad, para mejorar la transitabilidad, los desagües, la iluminación, y por ello decimos que Rafaela parece un gran obrador, y eso nos llena de orgullo”, manifestó el intendente Castellano a medios de prensa.Sobre la obra de bulevar Lehmann, el primer mandatario destacó que “evidenciaba un deterioro muy importante de su carpeta asfáltica, y esta mejora le dará jerarquía, tratándose de una de las vías de acceso a la ciudad, y por la que transita muchísima gente. Entendemos que es una obra fundamental, que aportará grandes beneficios al sector, y como toda gran obra, además de los beneficios, trae aparejada algunas molestias transitorias e inevitables, por las que les pedimos disculpas a los frentistas”, explicó el titular del Ejecutivo.La obra, que se ejecuta en etapas, se realiza con Fondos de Obras Menores del año 2016. “Ese dinero todavía no lo habíamos cobrado, pero teníamos que comenzar con estos trabajos, porque las lluvias, las tormentas y todo lo que vivimos en los últimos años, contribuyó a que se deterioren aceleradamente las calles de asfalto; ahora con el hormigón definitivo, estará preparada para durar, por lo menos, 20 años más”, especificó la máxima autoridad municipal.Otro de los que se refirió a los avances fue el presidente del barrio, Arturo Benavídez, quién dijo que “la obra pública para los vecinos de la ciudad, y especialmente de mi barrio, significa un avance muy profundo; yo siempre digo que cuando se van haciendo vías de comunicación, también se van integrando los distintos barrios; ya con todos los años que tengo, he transitado bulevar Lehmann cuando era solamente barro, y verlo ahora así, enaltece a la ciudad, y a mi querido barrio Villa Dominga”, manifestó el dirigente barrial.Asimismo, el presidente de la Vecinal del Barrio Guillermo Lehmann, Miguel Gómez, destacó su satisfacción por “ver una obra de esta magnitud, que lo realizado años atrás no se va quedando en el tiempo, y que se responde a los reclamos de los vecinos”.El vecinalista destacó que “bulevar Lehmann justamente lleva el mismo nombre de nuestro barrio, es una arteria muy importante de la ciudad y comunica prácticamente todo el sector norte; para nosotros, ver una obra que todos los días se va haciendo de a poquito, es muy bueno”, cerró.