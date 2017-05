Comienzan los trabajos entre Rafaela y Roca

El Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe encara la repavimentación de la Ruta Provincial N° 70, en el tramo que va desde Recreo hasta Rafaela. Por lo que pudimos comprobar los trabajos avanzan entre Esperanza y Humboldt y se espera avanzar hacia Nuevo Torino.De cualquier manera desde el estado provincial se reconoció la necesidad, imperiosa por otra parte, de encarar tareas de mejoras en el tramo que va desde Rafaela hacia el oeste, teniendo en cuenta el grado de deterioro. Por lo que pudimos indagar el comienzo de los trabajos en este sector es inminente, situación que confirmamos en diálogo con el Ing. Pablo Seghezzo, director provincial de Vialidad.Seghezzo volvió a reconocer que esa porción de la Ruta 70 “está en un estado preocupante, además con muchísimo tránsito, al menos en el tramo que va de Rafaela a Roca. Pero también hay que mantener toda la ruta”El Ing. informó que “estaba previsto que entremos esta semana, pero lamentablemente las condiciones climáticas nos atrasaron. Seguramente vamos a entrar a partir de la semana que viene si no vuelve a llover. Está todo contratado, relevado, sabemos lo que tenemos que hacer, sólo necesitamos que el tiempo nos acompañe para que puedan entrar las máquinas”.Respecto de los trabajos que allí se van a encarar puntualizó que “vamos a hacer un reacondicionamiento de ruta, no va a ser repavimentación, por este momento un reacondicionamiento. Lo que es fresado, carpertín y bacheo, pero con un contrato importante”.Seghezzo remarcó que Santa “es la provincia que más obra vial ha ejecutado, teniendo en cuenta todo el país. La ejecución de obra más importante en la república Argentina hoy en día. Y en medio de toda esta emergencia hídrica, que un poco nos atrasa todo. Tenemos mucha decisión política de nuestro gobernador y también de los legisladores que han apoyado todo este plan de obra. Ha sido un trabajo conjunto, sin diferencias partidarias, pensando en el futuro y en las necesidades de Santa Fe.”LA PROBLEMATICA DELCORREDOR VIAL N° 9Aprovechamos para consultar al Director de Vialidad provincial sobre las charlas que mantienen con los funcionarios rafaelinos respecto de la administración del Consorcio Vial N° 9, justamente que gestiona la Ruta 70. Seghezzo detalló que están “trabajando contra reloj por el vencimiento del contrato para dar una perspectiva del funcionamiento, que realmente desde el Corredor Vial pueda cumplir las funciones para las cuales está establecido, que es dar servicios de calidad en una ruta. El espíritu de la ley es muy positivo, el tema es que en todas las concesiones de las rutas en el país son bastante complejas.”Respecto de las charlas expresó que “habíamos recibido un pedido de las autoridades de Corredor de un aumento de tarifa, el año pasado, por un valor de $ 15 en lugar de $ 13. Nosotros no evaluamos que no se necesitaba, sino que en aquel momento para el estado de la ruta era excesivo trasladarle ese incremento al usuario. Entendemos los problemas económicos del corredor, pero apuntamos a mejorarlo y después ver qué aportan los usuarios.”Sobre los cambios que se pueden implementar recordó que “los administradores plantearon que para funcionar necesitan otra cantidad de dinero, sabemos que es un fondo al que hay que llegar. Se puede cubrir con tarifas o con fondos del gobierno provincial, como se está haciendo porque las repavimentaciones también están siendo un aporte dentro del ámbito de la administración del consorcio. Hasta ahora hay bastante acuerdo para seguir adelante”.