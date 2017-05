En Sunchales también trámites abreviados

Desde la Municipalidad local se puso de relieve que, a partir de la fecha, las personas mayores de 65 años que deban renovar su licencia de conducir de tipo no profesional (B y G) o D1, “estarán exentas de realizar los exámenes teóricos y prácticos, como así también los cursos de capacitación vial, debiendo solamente acreditar el examen psicofísico y cumplimentar con la documentación requerida por la instancia administrativa”.Esta disposición fue emitida por el intendente municipal, Gonzalo Toselli, a través de la Resolución 4.035/17, y será refrendada por el secretario de Gobierno, Marcelo Canavese.Tal como deja entrever el texto citado, el beneficio no contempla a las personas mayores de 65 años con licencia de tipo A, E y C.Asimismo, lo dispuesto no se aplica para aquellas/os conductoras/es que posean actas de infracción graves.Se recuerda que los turnos para tramitar la renovación de la licencia de conducir deben solicitarse de modo online, en el siguiente enlace: https://goo.gl/LRLARP.La medida fue tomada a partir de lo dispuesto por la Agencia Provincial de Seguridad Vial “en relación a los requisitos exigidos para casos de trámites de renovación de licencia única para conducir de personas mayores de sesenta y cinco (65) años”, según apuntan los considerandos de la norma.En este marco, agrega, distintos municipios y comunas “realizaron numerosos pedidos a la Agencia Provincial de Seguridad Vial para que se flexibilice el requisito de aprobación de los exámenes teóricos y prácticos para casos de trámites de renovación de licencia única para conducir de mayores de 65 años”.Por tal motivo, dicho organismo de control dispuso “liberar dicha restricción cuando se gestionen solicitudes de renovación de licencias de conducir de clases no profesionales B y G y de clase profesional D1”.