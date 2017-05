Puente de ingreso

En relación a un encuentro celebrado el pasado lunes en la Municipalidad de Rafaela, desde la Comuna local se difundió un parte de prensa en el que se pone de relieve la obra de un puente en el ingreso a esta localidad.En el encuentro de referencia, que tuviera amplia difusión en este medio, se contó con la presencia del senador nacional Omar Perotti y el senador provincial Alcides Calvo; además contó con la presencia de Luis Castellano intendente de la ciudad anfitriona y representantes de Municipios y Comunas directamente relacionadas a la obra de la Autopista Nº 34.En este importante encuentro Oscar Terragno (Empresa Carreteras Argentinas S.A.), junto a Ramón Caro y profesionales técnicos y representantes de Vialidad Nacional brindaron precisiones acerca de la construcción de la Autopista Nº 34.En el marco de la reunión se destaca la confirmación de la obra complementaria de ingreso, a través de un puente, para la obra complementaria de ingreso, a través de un puente, para nuestra población.Se destaca también que las gestiones para la realización de este puente –hoy ya con una Resolución firme– se iniciaron por parte del jefe comunal Adrián Sola en el año 2008.La autopista se diferencia de una autovía y una ruta porque no atraviesa tramos urbanos sino que cuenta con un control total de accesos, que implica que no hay conexión directa con otro camino, y solo se puede ingresar a la autopista a través de puentes o distribuidores.Además, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de la localidad y el porcentaje de accidentes fatales en las inmediaciones manifiestan que no solo es una obra de gran magnitud pública sino que tendrá un alto impacto en materia de Seguridad Vial.Los referentes de Carreteras Argentinas informaron que se convocará a una próxima reunión en la localidad con los frentistas para dar el permiso de uso del suelo y así dar comienzo a la obra.“Gestionar, trabajar y conseguir este tipo de obras trascendentales para nuestra comunidad me enorgullece profundamente, no solo porque podemos destacar dentro de la región a Tacural sino porque aportamos a la Seguridad Vial y ese es nuestro compromiso: la vida de cada uno de los vecinos”, comentó Adrián Sola sobre esta importante noticia; “debo agradecer por las gestiones al senador nacional Omar Perotti, al senador provincial Alcides Calvo por estar siempre acompañando cada paso que damos, al Gobierno Nacional a través de Vialidad Nacional por comenzar a plasmar este sueño en realidad, a la CCA que desde un primer momento acompañó esta iniciativa, a la Comisión Comunal que desde hace 10 años apoya este tipo de iniciativas y también a mi familia que siempre está a la par”, concluyó Sola.