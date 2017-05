Alerta en Argentina por la crisis brasileña

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Analistas advirtieron ayer que la crisis de Brasil podría tener impacto directo en la Argentina, particularmente en actividades vinculadas con las economías regionales y el sector automotriz. Así lo indicaron en medio de la compleja situación que sacudió a Brasil por nuevas denuncias de corrupción que apuntan al presidente Michel Temer.El país vecino es el principal socio económico de la Argentina en el Mercosur, motivo por el cual los analistas encendieron las luces de alerta y mostraron "preocupación" por los sucesos que afectaron la gestión del mandatario.El exdirector del Banco Central Arnaldo Bocco consideró que "la crisis en Brasil va a concluir con un cambio drástico de las posiciones económicas". "Si devalúa, la Argentina va a tener un efecto de presión similar al de 1999, tipo de cambio atrasado y apertura económica". En ese sentido, evaluó que ello "implica que parte del excedente va a ampliar el déficit comercial con Brasil, más allá de que si la crisis es profunda en el terreno financiero, también va a tener impacto en los países emergentes".El director de la consultora Abeceb, Dante Sica, evaluó que "las reformas que venía impulsando Temer se van a demorar, cualquiera sea la salida política que haya en Brasil, lo cual afectará la recuperación en ese país". "Por cada punto que crece Brasil, crece 0,25 puntos la Argentina", analizó el economista en declaraciones radiales, quien puntualizó que "una demora en la recuperación brasileña impactará en particular en las economías regionales y en el sector automotriz".De hecho, hace tan sólo unas semanas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había destacado la importancia de la reapertura del mercado brasileño para los cítricos argentinos al argumentar que había "expectativas muy favorables para las provincias productoras".El director de la Consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), Marcelo Elizondo, señaló: "Lo de Brasil me preocupa más porque hay una crisis política terminal, lo cual puede abortar la incipiente recuperación que se veía en ese país". "Se abrirá una mayor brecha entre Brasil y la Argentina, lo que afectará la competitividad local todavía más", subrayó en diálogo con La Nación.Según datos de ABECEB, el intercambio comercial con Brasil arrojó en abril un saldo negativo de USD 665 millones, mientras el déficit creció un 140% interanual. "Durante el cuarto mes del año se confirmó la tendencia hacia un creciente déficit bilateral que se observó durante todo el año pasado y el primer trimestre", había estimado.LA BOLSA PORTEÑA CAYÓ 2,95%Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajaron ayer 2,95% con el indicador Merval a 21.033,96 unidades, presionado principalmente por una fuerte caída en los papeles de Petrobras, en medio de la debacle política en Brasil. La plaza local sintió desde el principio de la jornada el impacto del desplome de la Bolsa de San Pablo, que debió interrumpir la actividad por la mañana.Agentes financieros estimaron que también influyó en las últimas horas la inquietud política vinculada con los Estados Unidos, a causa de los rumores de una presunta interferencia por parte del Gobierno de Donald Trump en una investigación federal.