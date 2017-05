Prueba de manejo del Fiat Mobi Way 1.0

El segmento A empezó a resurgir en Argentina con el arribo de Fiat Mobi para hacerle competencia de igual a igual al modelo Volkswagen Up! de la marca alemana. El Mobi simboliza la entrada a la familia de Fiat. Ideado para un público jóven se comercializa en dos versiones (Easy y Way). Conduciendo.com tuvo la posibilidad de probar el modelo tope de gama y aquí están nuestras conclusiones:* Todas las versiones del Fiat Mobi se comercializan con el motor 1.0 litros que alcanza los 70 caballos de potencia a las 6.000 rpm.Este impulsor se combina con una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera.Claramente el Mobi está pensado para la ciudad. Este modelo alcanza los 150 km/h de velocidad máxima y tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 14,7 segundos (a nosotros nos dio un poco más). La caja de cambios es marcada y lenta. Nada de pasar los cambios como si fuese un vehículo deportivo.Es un auto que permite hacer maniobras fáciles a baja velocidad y moverse por el tránsito con total comodidad. La suspensión está regulada para andar por nuestra calles con baches, lomos de burro, serruchos o todo lo que han puesto para bajar la velocidad. En ruta es un poco propenso a moverse en las curvas y hay que tener mayor cuidado con su estabilidad. Definitivamente, no es un deportivo.* El Mobi es un modelo diseñado y desarrollado exclusivamente para el mercado latinoamericano. En la parte trasera cuenta con panel vidriado (como si fuese una continuación de la luneta) que le da una estética más bonito y amplía en algunos litros la capacidad del baúl. La versión Way que estuvo a prueba cuenta con retoques "off-road" como los guardabarros en plástico negro, las barras sobre el techo, los plásticos negros que recubren a los faros antiniebla y las llantas de aleación con un diseño diferente.* La posición de manejo es acorde a lo que ofrece el modelo. Tiene regulaciones manuales para el volante y las butacas para encontrar la ubicación perfecta. El Mobi se ofrece sólo con carrocería de cinco puertas y tiene una capacidad de baúl de 235 litros. La versión Way cuenta con el sistema Connect (sin pantalla táctil) pero con Bluetooth y volante multifunción; aire acondicionado, dirección asistida, levantavidrios eléctricos delanteros, alarma antirrobo y espejos exteriores eléctricos.