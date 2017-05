Argentina debuta mañana

La Selección argentina Sub 20 comenzará este sábado su camino en el Mundial de Corea del Sur de la categoría Sub 20 ante Inglaterra, una de las favoritas a pelear el título, y con la que en categoría absoluta mantiene una intensa rivalidad histórica. En el inicio del Grupo A, junto a la anfitriona Corea del Sur y la africana Guinea, por potencial futbolístico ambas selecciones podrían disputarse en este partido el liderazgo de la llave y con ello un rival a priori inferior en el cruce de octavos. El partido tendrá lugar a las 04h30 (hora argentina) en el Jeonju World Cup Stadium de Jeonju, la segunda ciudad más meridional de las seis sedes elegidas. La Albiceleste busca en Corea del Sur su séptimo entorchado mundial, mientras que Inglaterra tiene un tercer puesto (Australia-1993) como mejor resultado en sus 10 participaciones anteriores. La presencia de la estrella argentina, Lautaro Martínez, lesionado por un golpe en la traquea, sigue siendo una incógnita y el principal quebradero de cabeza para el técnico argentino Claudio Ubeda. La segunda fecha del grupo A tendrá al seleccionado local como rival, el martes 23 de mayo las 8.00 (20.00 en el país organizador). Finalmente y para cerrar la primera fase, Argentina se medirá ante Guinea en la sede de Jeju, el viernes 26 de mayo también a las 8.00.El delantero Lautaro Martínez aseguró este jueves que se asustó "mucho" con el primer parte médico que indicaba que había sufrido una fisura de tráquea, ya que nunca tuvo un "problema respiratorio", y señaló que va a jugar el Mundial. "Me asusté mucho con el primer parte médico, pero por suerte era un grano en la nariz", reveló el futbolista de Racing, tras lo cual manifestó: "A pesar del miedo, nunca perdí las esperanzas". En diálogo con Sportia, programa que se emite por TyC Sports, Martínez indicó: "No tenía ningún problema respiratorio. Se habló mucho sobre mi futuro pero yo siempre quise estar acá y jugar el Mundial". "Voy a jugar con una máscara para cubrir la nariz que tengo lastimada. Se dijo que iba a volver a Argentina y que no iba a jugar el Mundial, pero siempre me mantuve con tranquilidad gracias al apoyo de mi familia", aseveró. Además el atacante del elenco de Avellaneda que sufrió un rodillazo en la nuca y debió ser retirado en camilla durante un amistoso del equipo argentino Sub 20 ante un combinado Sub-23 de Vietnam dijo: "Estoy a disposición de (Claudio) Ubeda para jugar frente a Inglaterra, pero me va a faltar en lo físico". El juvenil futbolista de Racing chocó contra el arquero del equipo vietnamita en un mano a mano y recibió de atrás un golpe casual de un defensor rival, que no pudo detener su marcha, tras lo cual fue asistido de inmediato. Al ser consultado acerca de las expectativas de la Selección en el Mundial de Corea del Sur 2017, Martínez expresó: "Llegamos muy bien y nos sirvieron los partidos para ajustar un par de cosas. Hay que seguir con este ritmo porque venimos muy bien y ojalá podamos hacer un buen papel".