"Ya no hay un control de toda la información"

El reconocido doctor en Ciencias de la Comunicación, Paul Capriotti, llevó adelante ayer una charla abierta sobre "El impacto de las redes sociales en la comunicación de las organizaciones", en la Biblioteca Popular Sarmiento. Y sin lugar a dudas que desde que las redes ocupan un lugar esencial en nuestras vidas, varios son los puntos que se analizan, desde el accionar de cada una de las personas o cómo se maneja la información en sí que queremos comunicar como portadores de una noticia."Hay un cambio importante y que afecta de manera relevante, pero no por tener un nuevo elemento de comunicación que es accesible las 24 horas al día y que nos permite llegar a 1800 millones de personas. Tiene que ver más con el cambio mental que nos está impactando. Tener capacidad para tener un espacio para que cada uno pueda comunicar hace que nos encontremos en una situación que podríamos calificar de hipertransparencia, en el sentido de que ya no hay control de la información que sí había hace 10 o 15 años atrás, donde había una poca pluralidad de medios", dijo en primera instancia Capriotti que llegó por primera vez a la ciudad.Esta propuesta estuvo destinada a profesionales, docentes y estudiantes de carreras de comunicación social, periodismo, marketing o carreras afines, responsables de áreas de comunicación de organizaciones e instituciones y público en general. Se trata de una actividad impulsada por los legisladores socialistas, la concejal Natalia Enrico y su equipo, con el acompañamiento del diputado provincial, Omar Martínez.Capriotti estuvo en un seminario de comunicación estratégica RRSS en la Universidad de Concepción del Uruguay mientras que en Santa Fe estuvo el martes con otro denominado "Reputación Corporativa y Construcción de Valor".En nuestra ciudad reflexionó sobre cómo las Redes Sociales afectan a la comunicación en las organizaciones de todo tipo. Y sobre ese tema dijo que "la idea no es pensar tanto cómo usar las Redes Sociales o como postear sino más bien reflexionar todos estos cambios que se dan con lo digital está afectado a la manera de comunicar y a la manera en que una organización se relaciona con su público o cómo se relacionan con una marca, con una empresa o con una relación pública. Ver una perspectiva de una nueva herramienta de comunicación, una más de las que ya teníamos, o por el contrario un fenómeno que nos está haciendo cambiar la manera en la que nos comunicamos"."Toda acción que hace una empresa, un Gobierno, está bajo el riesgo de la Espada de Damocles de que si eso que está haciendo es dudoso, problemático y quizá antes, si no aparecía los medios tradicionales, no pasaba nada. Y ahora cualquier persona puede estar hablando de eso. Cualquier persona postea o tuitea lo que lleva a que tenga un entorno muy amplio", explicó el especialista sobre el lanzamiento de una noticia y agregó: "la gente tiene una capacidad de comunicación muy amplia y esa gente básicamente lo que tiene ahora es poder y se ha democratizado mucho más la difusión. Eso es un cambio importante porque varía en las organizaciones, las empresas y los partidos políticos, ya que tienen que interactuar con el público porque ya su discurso no es persuasivo, ya que ya no están en tus mismas condiciones o incluso, pueden estar en condiciones mejores, ya que puede pasar que el Gobernador tenga 2 mil seguidores en Twitter, mientras que un barrendero, sin ofender en el plano laboral, que le está escribiendo al Gobernador, tiene 100 mil seguidores. Lo que demuestra que en el plano digital, el gobernador es menos que el tipo que le comenta", cerró.