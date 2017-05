Es un momento para disfrutar

No todos los días Atlético de Rafaela consigue tres triunfos seguidos, de hecho la última vez había sido en septiembre/octubre del 2013, y si bien aún sigue en zona roja, comprometido con el promedio, la ilusión de permanencia vive más que nunca en cada hincha de la ‘Crema’ y es por eso que también hay que permitirse disfrutar de este presente. Más allá del desenlace final, este plantel le devolvió el alma al cuerpo. Hace seis que no pierde, otra racha que no lograba desde el 2012.

El partido ante Atlético Tucumán ya es historia, la victoria agónica con el gol del uruguayo Abero ya quedó atrás y ahora es tiempo de pensar en lo que viene: Lanús el próximo sábado a las 16 en el sur bonaerense.

“Venimos con una semana tranquila porque un triunfo así te da esperanzas, te da ganas de seguir por esta senda”, señaló Oscar Carniello, que luego reconoció: “Encontramos algo de lo que veníamos buscando hace tiempo y que eran conseguir tres victorias seguidas como para ponernos en la pelea, lo logramos pero ya nos tenemos que olvidar porque tenemos que ponernos a pensar en Lanús y volver a ganar otra vez”.

Se lo ve tranquilo, sereno, satisfecho. Y parece que todo va más allá del resultado que el equipo de ‘Chocho’ Llop logró el pasado sábado ante el ‘Decano’, claro, Atlético sigue siendo el mismo pero ahora los resultados lo acompañan.

“Es algo que buscamos, en otros momentos hemos tenido mejores partidos y los hemos perdido, siempre fuimos superiores, más allá de los resultados que obtuvimos, ahora se nos están dando los resultados”, contó el capitán.



- Están en el mejor momento del torneo, ¿se lo permiten disfrutar?

- Lo disfrutamos en el día a día, en el vestuario, cuando entrenamos. Te da una tranquilidad y sabiendo que estamos haciendo las cosas bien te dan ganas de seguir por este camino, a lo largo los resultados llegan.



- ¿Sacan cuantas en relación a los que le queda?

- Vamos partido a partido, si ganamos todo y el resto también gana todo quedamos afuera. La idea nuestra es sacar la mayor cantidad de puntos posibles y llegar con posibilidades a las últimas fechas.



- Y van a recibir a dos rivales directos como Quilmes y Sarmiento en Rafaela…

- Sí, eso suma pero no miramos los rivales, tenemos que ganar, sea directo o no. Tenemos que ganarle al rival que sea. Nosotros tenemos que pensar en lo que hacemos. Lo más importante es lo que propongamos nosotros dentro de la cancha y si nosotros estamos bien somos un equipo duro y difícil, que tiene las ideas claras y le hacemos partido a todos y le podemos ganar a cualquiera.



- ¿Y la forma de ganar? Te quedas con el 3-0 a Unión o el agónico 1-0 ante Atlético Tucumán...

- (Risas). Las dos formas no sé, basta con que el resultado sea ganar. A esta altura no importa la forma de ganar, hay que sumar y prefiero jugar horrible y sumar los tres puntos que es lo que estamos necesitando.



- Lo anímico es importante y están muy bien.

- Siempre ganar te cambia el ánimo, la idea es seguir así. Cuando las cosas no salían siempre le metíamos de la misma manera, sabíamos que se nos iba a dar, el grupo trabaja bien toda la semana y era injusto, ahora mucho más contentos por estas victorias.



- ¿Qué partido esperan ante Lanús?

- Muy intenso, son jugadores que tienen mucha dinámica, nosotros tenemos que tratar de cortarles el circuito de juego, presionarlos arriba, tratar de que no jueguen con tranquilidad y hacer un partido dividido, a ellos no les gusta el roce y si nosotros podemos llegar a lograr esas cosas podemos rescatar los tres puntos.